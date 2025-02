Productores de conciertos arremeten contra nueva regulación para eventos masivos

El Diario Oficial publicó este viernes el reglamento que establece una nueva institucionalidad para regular eventos y espectáculos masivos en el país, lo que se enmarca en la Ley de Seguridad Privada que el Congreso aprobó en noviembre de 2023, y el Gobierno promulgó en marzo de 2024.

Pese a que ya comenzó su implementación, la medida sigue provocando dudas en el gremio del entretenimiento, que acusa falta de información respecto a los detalles que tiene este documento.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el director de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), Francisco Goñi, arremetió contra esta supuesta falta de información por parte del Gobierno y advirtió sobre puntos que aún le causan dudas.

"Nos preocupa fuertemente que un Gobierno que siempre dijo que iba a estar cerca de la cultura, de los artistas, nunca nos invitó a estudiar cómo se iba a aplicar este reglamento. Nosotros no hemos tenido reuniones para entender la profundidad y de las acciones que se van a exigir con este reglamento", cuestionó.

Debido a esto, Goñi alertó que "no están preparados" para enfrentar este nuevo reglamento, dado que "no conocemos el reglamento, nadie nos dijo cómo iba a ser, qué era lo que se iba a exigir y si era viable o no".

De todas maneras, el dirigente afirmó que como gremio realizan "muchas de las cosas que se dijo a través de la prensa que iba a exigirse,", aunque reiteró que "lo preocupante es que no se haya invitado a los actores de una actividad tan relevante para la sociedad".

Según afirmó el representante de la Agepec, de las medidas que han conocido, "hay cosas del reglamento que son sumamente buenas, cosas que no son viables y otras cosas que ya se usan".

Las dudas sobre las autorizaciones previas

Respecto al contenido del reglamento, Goñi afirmó que uno de los puntos más complejos es "la autorización previa para salir a la venta", una medida que -alertó- "no se usa en ningún mercado de la región, en ninguno de los mercados desarrollados que conocemos".

"Tener una autorización previa donde tiene 30 días la delegación para dar el ok o no. Eso no lo hemos visto nunca. Eso es muy complejo, porque podrías dejar muchos conciertos fuera de la posibilidad de ser anunciado o de la gira internacional de un artista importante", advirtió.

En esa línea, explicó que con esos plazos se pedirá saber "quién es el artista, quién es la ticketera, cuál es el recinto", lo que complicará la realización de diversos festivales.

"En el caso del Festival de Viña, Lollapalooza, Creamfields o cualquier festival no podrías hacerlo porque por contrato o procedimientos propios de la negociación tiene un Early Birds (compra en verde), por lo que no puedes informar el artista. Con eso no podrían darte la autorización y, por ejemplo, el Festival de Viña no podría haber salido a la venta", cuestionó.

A esto sumó que muchas veces "la productora ya tiene cerrado el artista, pero por una cosa de contratos de confidencialidad no puedes informarlo en la primera etapa. Y cuando tú lo informas a una entidad gubernamental dejó de tener confidencialidad".

