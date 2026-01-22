Retiro de supuestas "cámaras narco" en La Victoria generó tensión con vecinos

Personal de Carabineros y de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda retiró este jueves equipos de vigilancia -supuestas "cámaras narco" utilizadas por bandas criminales- en la población La Victoria.

La medida generó rechazo entre los vecinos, quienes cuestionaron la remoción de los dispositivos financiados con recursos propios para reforzar la seguridad del barrio en un contexto de temor. "Instalamos tres cámaras en un momento muy difícil y nos organizamos como vecinos", señalaron, acusando además que "nos están involucrando como si fuéramos traficantes, cuando en realidad somos víctimas de robos y asaltos".

Desde la comunidad también subrayaron que los botones de alarma fueron financiados con dinero de su propio bolsillo y reconocieron que no solicitaron autorización previa para su instalación, asumiendo un mea culpa por ese procedimiento.

El alcalde Luis Astudillo, explicó que es difícil diferenciar entre los aparatos de vigilancia utilizados por criminales y los instalados por vecinos honestos, debido a la falta de registro y autorización previa.

El municipio determinó, en consecuencia, que todas las cámaras irregulares fueran retiradas, y se comprometió a reinstalar los dispositivos que sean reportados de manera formal.