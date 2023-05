Rojo Edwards y seguridad: Si el Gobierno no soluciona el tema, en la próxima elección arrasamos

Si "este Gobierno si no soluciona el tema de la seguridad, yo aseguro que en la próxima elección presidencial nosotros arrasamos", afirma el senador republicano Rojo Edwards, quien cree que la tramitación de la denominada "agenda de seguridad" enfrenta problemas: "es un pequeño acuerdo, porque tiene muchas cosas que le faltan".

Para el parlamentario, "hay muchas cosas en violencia, en terrorismo, en narcotráfico, en bandas organizadas, también en barras bravas en los estadios en que tenemos que poder avanzar para que la gente viva tranquila, que es el primero de los derechos".

Edwards dijo en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado que en el pasado el entonces diputado Gabriel Boric tuvo "una actitud de oponerse absolutamente a todo", por lo que "el Gobierno tiene que sacarse ese complejo para efectos de realmente estar del lado de la víctima y punto".

En esa línea, criticó que aún no tenga urgencia el proyecto de ley sobre una Defensoría de las Víctimas, que no exista mayor respaldo al Ministerio Público y que no se propongan mejoras a la ley antiterrorista, entre otras materias.

"Creo que si uno envía las señales correctas, el crimen baja sólo por las señales de la autoridad. Eso es lo que le falta al Presidente Boric, porque usted no puede salir un día diciendo 'yo apoyo a Carabineros' y al día siguiente indultar a 14 o 13 delincuentes", describió.