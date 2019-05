Santiago, Pudahuel y Puente Alto lideran el ranking de control de identidad

El Control Preventivo de Identidad, desde su implementación en el año 2016, demuestra una alta concentración en comunas de la zona norte y poniente de la capital.

La comuna de Santiago lidera el número de procedimientos con un total de 109 mil controles de identidad para un total de casi 405 mil habitantes, aunque su población flotante de un más de un millón de personas.

Lo siguen Pudahuel con 79 mil controles y Puente Alto con 65 mil controles de identidad.

"Hay una actitud discriminatoria también por el nivel social, no solamente por el volumen. Yo creo que el control preventivo de identidad, desde sus inicios, está definido hacia los más pobres, los más vulnerables y se piensa que es una condición predictiva del delito, lo que es un error", señaló el diputado Daniel Verdessi (DC), miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

"Hay que tener mucho cuidado con estos controles preventivos, porque la delincuencia no es patrimonio de los pobres", agregó el parlamentario.

"No caigamos en cuestiones ideológicas"

Cabe destacar que en la zona oriente los números de controles no se condice con la cantidad de habitantes de las comunas, debido a que, por ejemplo, en Las Condes habitan 294 mil personas y se realizaron 30 mil fiscalizaciones y en Vitacura, que tiene 85 mil habitantes se efectuaron 11 mil controles.

"Yo creo que los controles no son ninguna deliberación; creo que hemos ideologizado el tema, olvidándonos de que la principal demanda de la comunidad es la seguridad. Entonces no caigamos en el doble estándar, no caigamos en unas cuestiones ideológicas", señaló el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que "no hay que considerar solo población, sino que también se toma la cantidad de delitos. En Santiago, por ejemplo, ocurren muchos más casos por la población flotante de 2,5 millones".

"Al control preventivo de identidad le falta mucha información, entonces yo creo que hay que seguir usándola, mejorándola y obviamente teniendo más información para poder cruzar datos. Hoy día en delincuencia si usted no cruza datos está perdiendo energía y tiempo", precisó.

"Yo no creo que se produzca lo que reclaman sectores de la izquierda que existe un sesgo social, de que solo se controlaría en ciertos lugares. Yo creo que se controla en lugares donde hay más delitos, pero no tiene nada que ver con un sesgo social", recalcó.