Senadores ven "insuficiente" avance en seguridad: Crimen se moderniza más rápido que el Estado

A la hora de los balances del 2023, senadores cercanos al Gobierno advirtieron que, aunque este año hubo avances en materia de seguridad, principalmente con el "fast track" legislativo, estos son todavía "insuficientes" para enfrentar al crimen organizado y su rápido desarrollo.

En el marco de la entrega de 187 vehículos para Carabineros, el Presidente Gabriel Boric destacó que durante el corriente que termina fueron despachadas más de 40 leyes sobre seguridad, además de la inversión del Gobierno para renovar la flota policial, que se traduce en un total de 742 unidades nuevas para la policía uniformada.

"Quiero agradecer a nombre de Carabineros. No son solamente automóviles que vienen a mejorar nuestra capacidad operativa. Esto es dignidad para nuestros carabineros y es mejor oportunidad para llegar a los procedimientos policiales y entregar una mejor calidad de servicio a nuestros carabineros. Con esto, ampliamos la capacidad de vigilancia, disminuimos los tiempos de respuesta, aumentamos la cantidad de detenidos en flagrancia y brindamos mejores condiciones de seguridad para nuestros carabineros", valoró el general director, Ricardo Yáñez, en la actividad.

#MásSeguridad para 🇨🇱 Hoy el Presidente @GabrielBoric entregó 187 nuevos vehículos para Carabineros, completando así 742 unidades entregadas durante el año ✅



Fortaleciendo a nuestras policías, seguimos trabajando por un Chile más seguro para todas y todos. pic.twitter.com/0EDBn2t3ok — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 29, 2023

Desde el Congreso, en tanto, el senador Iván Flores (DC) comentó que, "sin ninguna duda se han hecho acciones, sin embargo, son claramente insuficientes en relación con el nivel de violencia y de comisión de delitos de alta connotación que hoy día tenemos en nuestro país".

"El crimen organizado sigue vivito y coleando, y la respuesta por parte del Estado de Chile, y esto incluye a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ha sido insuficiente", enfatizó.

"Hay que tener presente que el Estado muchas veces llega tarde para enfrentar el delito. En este sentido, hay que considerar que la criminalidad se moderniza a una mayor velocidad de lo que lo hace el Estado", remarcó a su vez el senador Pedro Araya (independiente-PPD).

En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), reconoció los casos de indultos a "presos del estallido" y de algunas pensiones de gracia otorgadas a propósito de la misma crisis de 2019 a personas que resultaron tener antecedentes penales afectaron la credibilidad del Gobierno.

La seguridad es un tema serio. Ocuparlo para sacar réditos políticos es una falta de respeto a las policías y no aporta en nada a las soluciones. Por nuestra parte, hoy entregamos 187 nuevos vehículos a carabineros, sumando 742 en todo el año y seguimos trabajando por un mejor… pic.twitter.com/KY7NwEAFcA — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 29, 2023

BORIC DEFIENDE A CARABINEROS

En la misma actividad con la policía uniformada, el Mandatario fustigó a quienes critican que el Ejecutivo no ha tomado medidas para reforzar la seguridad ciudadana.

"Una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia, que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar, pero otra cosa es que lo diga un dirigente político. Y cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros, les están faltando el respeto a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía", sostuvo.

"Esa crítica no solo es injusta, sino que es mentira. Y por eso, antes de tratar de sacar redito político, los invito a reflexionar un segundo", emplazó.