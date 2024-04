Tasa de victimización del comercio alcanzó más de 63% en segundo semestre del 2023

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) reveló que el 63,4% de los locales fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del 2023, lo que marca un alza respecto a los seis meses anteriores.

Según detalló el sondeo, esta cifra -que es el resultado de consultas a 1.203 establecimientos en nueve ciudades del país- se ubica por encima de la medición anterior (61,8%) y también sobre igual semestre de 2022 (60,1%).

Respecto al resultado por ciudad, la CNC evidenció que hay un alza significativa en la tasa de victimización de Temuco (70,7%), Santiago (65,3%) y Antofagasta (59,8%).

Por su parte, Valparaíso-Viña alcanzó un nivel de victimización de 70,5%, Iquique 63,3%, Concepción-Talcahuano (60%) y Puerto Montt 55,2%.

Por rubro, el retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) es el más victimizado con una tasa de 89,4%. Luego, seguido por otros minoristas que marcaron un incremento significativo alcanzando una tasa de victimización de 63,1%.

En tanto, la compra y venta de automóviles, empresas de logística y estaciones de servicio junto a hoteles y restoranes registraron tasas de victimización de 61,7% cada una.

MAYORES DELITOS

También se reveló que el delito y/o falta con mayor ocurrencia es el hurto hormiga (30,1%), seguido por daños materiales al local –que incluye incendios, destrozos y rayados, entre otros- (25,2%) y hurto (25%).

Luego viene robo de accesorios de vehículo comercial (16,9%), delito económico (10,9%) y robo de mercancía en ruta donde un 8,2% de los encuestados fue víctima. Por su parte, el robo con violencia afectó a un 5,3% de los encuestados y el robo de vehículos de uso comercial a un 4%.

En tanto, el gran retail es claramente el más victimizado en lo que respecta a hurto hormiga (65,2%) y hurto (60,8%), pero destaca también otros daños materiales al local (53%) y el robo con violencia (9,9%).

Robos de mercancía en ruta destacan en el grupo anterior junto con las estaciones de servicio, compraventa de automóviles y logística, donde también destaca el robo de accesorios de vehículo comercial.

"EL COMERCIO DE CHILE LO ESTÁ PASANDO MUY MAL"

Los resultados fueron analizados por el presidente de la CNC, José Pakomio, quien advirtió que "el comercio de Chile lo está pasando muy mal, lamentablemente".

"Cuando hoy vemos las cifras de victimización, terminamos con muchas más preocupaciones que ayer. Nuevamente, tenemos cifras históricas en términos de delincuencia en nuestro sector: el 63% de los encuestados a nivel nacional dice haber sido víctima de algún delito", alertó el líder del gremio de comerciantes.

Asimismo, afirmó que "es preocupante también conocer cómo el comercio ambulante se ha ido tomando los espacios. Los encuestados señalan, a través de esta última medición, que sus espacios, sus cercanías hoy se han vuelto mucho más inseguras".

Por su parte, Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la CNC, advirtió que "lo que hace esta encuesta es mostrar la verdadera tasa de victimización de los locatarios, porque muestra a la víctima incluso si no denunció y no está en los datos oficiales. Así podemos ver que hay cerca de 60% que no está denunciando, porque encuentra que el trámite es engorroso o que no vale la pena, porque no confía en la eficacia de la denuncia".

"Lo otro preocupante es que, del pequeño porcentaje que sí denuncia, hay un 80% que no está obteniendo los resultados esperados de su denuncia, y este porcentaje aumentó frente a la medición anterior. Es preocupante porque es gente que, la próxima vez que sea víctima de delito, no va a denunciar", acusó Silva.

Respecto a las acciones que están tomando los locatarios, el 46% está destinando recursos a aumentar sus medidas de seguridad, lo que incluye cámaras, rejas y alarmas, aunque también se alertó que están aumentando las intenciones de contar con un arma en los locales.