Tohá: La sensibilidad de la semana hizo buscar resolver, de manera acelerada, debates que no son fáciles

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este domingo a la agenda de seguridad tramitada en "fast track" por el Congreso, a la votación de la polémica ley Naín-Retamal que se realizará este martes en el Senado y los reparos del Gobierno sobre la iniciativa.

"La sensibilidad de la semana hizo que se buscara resolver, de manera acelerada, debates que no son fáciles de resolver", dijo la jefa de gabinete en Mesa Central de Canal 13, en referencia a la iniciativa, impulsada por la oposición, cuya discusión se aceleró tras la muerte de dos carabineros en menos de 15 días.

El texto aumenta las penas por delitos en contra de policías y otorga a los efectivos mayores atribuciones para el uso de su arma de servicio, una disposición criticada por organismos internacionales como Naciones Unidas.

El punto más polémico del proyecto es la llamada legítima defensa privilegiada, un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y "que presume" que los agentes harán uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales.

Tohá reparó en que el Ejecutivo apoya la aprobación del proyecto, pero con las indicaciones presentadas para mejorarlo. Puntualizó, en ese sentido, que la legítima defensa privilegiada "es una presunción demasiado amplia que da espacio o permite que se genere la idea de que va haber protección también en casos en que haya uso abusivo de la fuerza".

La secretaria de Estado apuntó a que se debe encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos, "tiene que entregar reglas claras, que sientan que su actuación tiene detrás a la sociedad, pero al mismo tiempo tiene que entregar límites y tiene que proteger de abusos", señaló.

"Cada vez que uno legisla para apoyar a las policías tiene que hacerlo resguardando que se respeten los derechos humanos y viceversa, uno no puede, en virtud de proteger los derechos humanos, quedarnos sin policías porque sin policías no se pueden hacer imperar los derechos humanos", concluyó.

"EQUILIBRIO" ENTRE SEGURIDAD Y DD.HH.

Por su parte, en conversación con Mega, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recalcó este domingo la necesidad de "encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos", en referencia a la Ley Naín-Retamal.

"Para nosotros, los demócratas, es siempre importante el llamado a equilibrar esta discusión. No podemos ni creernos todos los sheriff porque es como quién es el más sheriff de esto y quien promete más mano dura, y por otro lado, y esto en nuestro sector de la izquierda es que decimos 'la agenda de seguridad no es compatible con los Derechos Humanos', y sí es compatible", sostuvo la portavoz.

"La misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante. Por ejemplo, si yo siento que si salgo a la calle y voy a trabajar me pueden asaltar, matar, violar o no tengo la tranquilidad de que mi hijo pueda llegar sano y salvo a la casa después del colegio, eso me limita en el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito", enfatizó Vallejo.