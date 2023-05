Tohá y avance del fast track: "Tenemos conciencia de la necesidad de trabajar mucho, rápido y bien"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el avance de la agenda de seguridad del Gobierno, después de que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, observara que el Ejecutivo no ha ingresado ningún proyecto comprometido en el "fast track" legislativo.

A la fecha, la ley que sanciona el sicariato y la modificación que otorga facultades a Carabineros para requerir documentación migratoria son las únicas promulgadas, mientras que la ley de delitos económicos está a la espera de su publicación.

El parlamentario de la UDI reiteró este martes que "tengo la impresión de que los proyectos que están ingresados en el Congreso van a estar despachados dentro de los plazos comprometidos". No obstante, "no puedo decir qué va a ocurrir con los que tiene que crear el Gobierno, porque han pasado 38 días y no han incorporado ninguno de los 12 proyectos. Tengo derecho a preocuparme".

"Espero que se rectifique, que se apure el tranco, pero sobre todo, que se sepa bien cuál es esa agenda de seguridad, y que nunca se confunda haber aprobado dos proyectos -que es la realidad- con decir que se han aprobado ocho, que me encantaría que fuera así", insistió, aludiendo a declaraciones de la jefa de gabinete.

Durante una actividad en Peñalolén, Tohá precisó que "el otro día hice referencia a que, respecto a la agenda que se presentó en enero (en la mesa de seguridad), hay ocho proyectos aprobados", mientras que "respecto a la que coordinamos con los presidentes de las cámaras, hay tres aprobados y una reforma constitucional que habilita una ley que vendrá después".

"Tenemos muchos proyectos que están en tramitación: esta semana entran dos o tres al Parlamento para que se empiecen a tramitar desde la próxima, y tenemos una gran cantidad de urgencias, porque lo último que tenemos en esta materia es complacencia. Tenemos plena conciencia de la necesidad de trabajar mucho, rápido y bien", remató la ministra.

PS: TERMINAR CON LA IMPUNIDAD NO SÓLO REQUIERE APROBAR LEYES

También replicó a las declaraciones del presidente de la Cámara Alta la timonel PS, Paulina Vodanovic, asegurando en El Diario de Cooperativa que "la agenda legislativa del Gobierno ha sido bastante robusta y ha ido acompañada de algo que no siempre se ve en los gobiernos -y que no se dio en el de Piñera- que son los recursos necesarios para implementar las reformas".

"Aparte de subir penas en los delitos -que sabemos que no hace que ningún delincuente deje de cometerlos-, (aborda) cómo terminamos con la impunidad, lo que no tiene sólo que ver con aprobar leyes, sino que poner los recursos necesarios para que funcione de mejor manera el sistema penal, y de esa manera terminar con la impunidad y bajar los delitos", reflexionó la senadora.

Entre los proyectos pendientes por parte de La Moneda, tres deberían ser despachados a ley antes del 28 de junio, es decir, en poco más de un mes.