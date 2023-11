Undurraga: "Tenemos que renunciar a nuestra cuota de ego y poner al país por delante"

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) criticó las peleas entre las autoridades de Gobierno y los parlamentarios de oposición por la agenda de seguridad, y recalcó que "tenemos que renunciar a nuestra pequeña cuota de ego y poner al país por delante".

En "El Primer Café" de Cooperativa, el parlamentario de Chile Vamos afirmó que "lo importante es poner a la gente delante y esto no es una frase que tiene que ser vacía, sino que tiene que estar llena de contenido", ya que "la violencia está descontrolada en Chile".

Además, abordó las diferencias entre el Gobierno y los diputados de oposición, y señaló que "si yo le dije algo al Presidente o si el Presidente me dijo algo, a la ciudadanía no le importa nada eso, lo que le importa es que efectivamente no se sigan cometiendo los delitos".

"Lo que hay poner es la razón más que la pasión, y yo llamo a que efectivamente el Presidente no se quede con las amenazas", dijo haciendo referencia a la acusación constitucional a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por parte de la bancada RN.

"Si vamos a empezar en la pelea pequeña y el Presidente va a caer en la puyas, en los retos, en las interpelaciones y no se va a poner a trabajar. Si finalmente todos le hemos dicho en todos los tonos, asistiendo y no asistiendo a reuniones, tanto a los ministros como al propio Presidente, que para el tema de la violencia nosotros desde la oposición no nos vamos a perder nunca. Si el gran problema aquí está en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, ellos votan constantemente en contra", añadió.

En esta línea, Undurraga subrayó que el Presidente "tiene que ser convocante", y que toda la política y los poderes del Estado "dejarnos de leseras, la gente está cansada de nuestras peleas, la gente no nos quiere porque somos inoperantes, inoficiosos, porque efectivamente estamos desconectados".

Finalmente, declaró estar "dispuesto a trabajar" y que el Gobierno "va a contar conmigo y con todos los votos para ayudar a mejorar la gestión para superar esta crisis".

En la misma línea, el diputado UDI Cristián Labbé, llamó a aunar fuerzas porque "el Gobierno no puede solo, los parlamentarios no podemos solos y Chile no puede solo".

"Nos tenemos que juntar para condenar el tema de la delincuencia en toda su magnitud, pero lo más importante también son las señales que la ministra Tohá y este Gobierno han dado. Cuando la ministra Tohá sale diciendo que pagó una recompensa por un secuestro, es totalmente un desacierto", planteó.

El parlamentario gremialista dijo que concuerda con el Presidente Boric en el sentido de que "no se puede hacer en cuatro meses lo que no se ha hecho en muchos años".

"Yo estoy disponible para conversar, para juntarme con el Presidente, para juntarme con la ministra, para juntarme con el subsecretario y convocar a todos los poderes del Estado para que, de una vez por todas, tomemos esto como materia de Estado. Hoy día no podemos estar atrincherados en nuestras tonteras, en nuestro ego e ideologías políticas", puntualizó.

Labbé remarcó que "hoy día el bien mayor tiene que ser la seguridad. Sin seguridad este país no puede crecer, sin seguridad este país no puede avanzar".