Cámara de Comercio de Osorno: La credibilidad es un concepto que ya no existe para Essal

El presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Juan Horacio Carrasco, afirmó que Essal, empresa responsable del prolongado corte del suministro de agua en dicha ciudad, perdió la "credibilidad" mostrando un "pésimo manejo de crisis".

Carrasco conversó con El Diario de Cooperativa se mostró positivo a que se reponga el servicio este domingo y sostuvo que "la credibilidad es un concepto que ya no existe por parte de la comunidad hacia Essal en Osorno. Su prestigio ha sido destruido".

"Essal perdió la credibilidad, mostró una pésima estrategia o manejo en casos de crisis, aquí si no fuese por el trabajo de nuestras autoridades no sé qué hubiese ocurrido porque Essal no tiene los medios para enfrentar la emergencia y, por otro lado, ha mostrado una conducta deshonesta", añadió.

El presidente del gremio indicó que los comerciantes se han visto gravemente afectados ya que la emergencia se produjo en vacaciones de invierno, época donde reciben turistas en la zona.

"Se distingue una brecha importante entre las grandes empresas, que tienen la infraestructura necesaria, y los más pequeños que no cuentan con los mismos recursos y que son la gran mayoría de los comerciantes, entonces ha sido un tremendo golpe para nuestra ciudad", dijo.

Al ser consultado si se le debería quitar la concesión a Essal, Carrasco sostuvo que "estoy de acuerdo con que se fiscalice, que se haga una investigación profunda de lo que ha ocurrido aquí, se determinen las responsabilidades y se actúe en función de aquello".

La Cámara de Comercio de Osorno interpuso un recurso de protección este lunes en la Corte de Apelaciones de Valdivia persiguiendo que se restituya el Estado se haga cargo de las vulneraciones y también presentarán una demanda que busca indemnizaciones para todas las actividades económicas de la zona.