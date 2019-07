Gobierno quiere acelerar proyecto para aumentar sanciones a las empresas sanitarias

El Presidente Sebastián Piñera busca acelerar el envío de un proyecto de ley para aumentar las sanciones contra las empresas sanitarias luego de que hace ya nueve días Osorno se quedara sin agua potable por responsabilidad de Essal.

Según informó La Tercera, el Mandatario instruyó a Obras Públicas y al ministro de Presidencia, Gonzalo Blumel, a apurar la propuesta que modifica la actual Ley de Servicios Sanitarios para aumentar las sanciones a aquellas compañías que no cumplan con los servicios.

La iniciativa, según el matutino, también busca ajustar multas y criterios de caducidad de las concesiones.

El Mandatario estaría evaluando realizar el anuncio la próxima semana, según fuentes del diario, para dar una señal tras lo ocurrido con Essal.

"Essal no fue transparente"

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, expuso que todos los cuestionamientos que se han realizado hacia Essal demuestran que "este es un llamado de atención para el resto de las empresas, que en realidad muchas veces podemos enfrentar crisis, pero cómo reaccionan a esa crisis es la medida como queremos ver la actuación de las empresas socialmente".

"Aquí tuvimos una empresa que no fue transparente en la información, que no ha sido claro respeto a como solucionar el problema que ha dado varias versiones sobre los hechos. Esperamos que en estos minutos no sea necesario que un tribunal sancione a las empresas, sino que las empresas cada día más tenga un comportamiento ético correspondiente a lo que esperamos que sean las empresas del futuro", apuntó.

El pasado miércoles Piñera viajó a Osorno para dar por superada la emergencia, sin embargo, pocas horas después el servicio de agua potable volvió a fallar extendiéndose la emergencia hasta este domingo, día que se comprometieron en -nuevamente- restablecer el servicio.