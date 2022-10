Locatarios arriesgan multas por funcionar irregularmente durante corte de agua programado

La Dirección del Trabajo (DT) reafirmó en qué condiciones pueden funcionar los locales comerciales de Santiago en el marco del corte de agua fijado para este miércoles, que dejará a más de 290 mil clientes sin servicio.

Cabe recordar que la suspensión asociada a la construcción de la Línea 7 comenzará a las 15:00 horas de mañana, y se prolongará hasta las 6:00 horas del jueves, afectando a hogares y recintos de las comunas de Santiago; Estación Central; Cerrillos; Quinta Normal; Lo Prado; Cerro Navia; Pudahuel y Maipú.

En ese sentido, la DT advirtió que por ser un corte programado, sólo podrán operar locales que dispongan de al menos 100 litros de agua por trabajador, y que quienes no cumplan la normativa se exponen a multas de 60 UTM, es decir, 3,6 millones de pesos.

"Es algo que no es imputable al trabajador, y por tanto, no se le podrá descontar remuneraciones, y en segundo lugar, tampoco se le puede hacer compensar con otras horas de trabajo en un día posterior, dado que esa situación de cierre del establecimiento no es algo que le sea imputable", acotó el director del Trabajo, Pablo Zenteno.

💧[AHORA] "Las empresas que no cumplan con la cantidad de agua que establece la legislación, para sus trabajadoras/es, serán sancionadas y sus funciones pueden ser suspendidas" Director del Trabajo @pzenteno01 en conferencia por cortes de agua programados en RM #TrabajoDecente pic.twitter.com/JC1vyC0jHW — DireccióndelTrabajo (@DirecDelTrabajo) October 11, 2022

Por otra parte, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, garantizó que "la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha estado en coordinación con las sanitarias para poder disponer de agua en todos los puntos que son críticos y necesarios".

"Eso incluye establecimientos asistenciales pero también de otros lugares críticos, como establecimientos educativos, de tal manera de poder asegurar la continuidad", complementó.

Al respecto, cabe destacar que los colegios podrán abrir acorde a sus planes de contingencia, por lo que su funcionamiento se ha gestionado de manera distinta según comuna: por ejemplo, en Santiago estarán abiertos hasta las 15:00 horas y en Estación Central hasta las 13:00 horas.

En tanto, en Quinta Normal los jardines y escuelas cerrarán a las 13:00 y 14:00 horas, respectivamente.