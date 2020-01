Ministro Walker acusó campaña de "desprestigio" en su contra por derechos de aguas

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, acusó ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), que le atribuye ser dueño de más de 29 mil litros de agua por segundo, polémica enmarcada en la sequía y escasez hídrica que azota al país.

Mediante una declaración pública, Walker denunció una "campaña de desinformación y desprestigio" por parte del movimiento y que dicha cifra de derechos de aguas "ha sido difundida profusamente por los medios de comunicación y por las redes sociales".

En ese contexto, aseguró que "lo cierto es que las tres sociedades agrícolas en que tengo participación tienen derechos por 807 litros por segundo" y que de ellos, sólo 234 litros por segundo le corresponden a él: "Que la opinión pública juzgue: 234 litros frente a los 29 mil litros que se me imputan, es decir, menos de un 1 por ciento de lo que se afirma".

Asimismo, expuso que esas sociedades "tienen los derechos de aprovechamiento de agua necesarios para su operación agrícola (...) y éstas se utilizan en faenas agrícolas que dan empleo y abastecen de grutas y verduras a miles de chilenos y extranjeros alrededor del mundo".

Además, sostuvo que en 2014 fue el último concurso de apoyo a proyectos de riego de la Comisión Nacional de Riego en el que participaron las sociedades de las que es socio, y que "desde 1989 se han presentado 38 proyectos y sólo en 14 obtuvieron un monto de apoyo".

"No soy un especulador ni un acaparador de aguas", manifestó, a la vez que advirtió que se "reserva" ejercer acciones penales y civiles al respecto.

Comparto con ustedes mi declaración pública sobre mis derechos de agua: pic.twitter.com/Ks9f7gy0kK — Antonio Walker (@antoniowalkerp) January 13, 2020

Modatima arremete contra un "feroz conflicto de intereses"

No tardó en responderle Modatima, que dijo no entrar "en la discusión respecto de su desprestigio, no es un tema que nos importe", sino que "el tema principal es el feroz y vergonzoso conflicto de intereses que él encarna, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, por cuanto siendo propietario de derechos de agua, interviene en el debate público y legislativo, de manera directa".

"Antonio Walker, ministro de Agricultura, envía cartas a los medios para exigir y confirmar la certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar, más cuando hoy Walker reconoce propiedad sobre 234 litros por segundo (más de 2.000 millones de pesos en derechos de agua), los cuales no están manifestados en su declaración de probidad al momento de asumir como ministro", aseguró, lo cual llamó a transparentar.

Criticó también que "mientras el país se seca por el modelo de despojo, que tiene su base en la privatización de las aguas y en la desregulación absoluta de este bien común, Walker está preocupado de defender sus intereses para profundizar su negocio de peras, cerezas y manzanas, abriendo mercados para estos frutos en Asia y Europa".

Además, apuntó que el hermano del titular de Agricultura, Pedro Walker Prieto, "inscribió el 2015 Derechos de Agua no Consuntivos por 28.683 litros por segundo en la Región de Aysén" y que "los siguiente años 2016-2017-2018 ha tenido patentes por no uso de esos Derechos de Aprovechamiento de Aguas, con multas de 161,37 UTM", que corresponde a más de 8 millones de pesos.

https://t.co/M0FAgukne0 no les tenemos miedo, y enfrentaremos lo que venga con la decisión y el coraje de siempre, luchamos por agua porque defendemos la vida, no las peras o manzanas...@LatorreJI @modatima_cl @ModatimaMujeres @docenteraquel @diego_ibanezc @rofauver — rodrigo mundaca (@rmunda) January 13, 2020

Senador Bianchi pide anular votación que rechazó blindar el agua como bien público

En tanto, este lunes el senador independiente Carlos Bianchi formalizó una presentación a la mesa de la Cámara Alta para anular la sesión del Senado en que se votó y rechazó el proyecto de reforma constitucional para establecer el agua como bien de uso público.

El parlamentario argumentó que al menos cuatro senadores -Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandro García-Huidobro (UDI), Manuel José Ossandón (RN) y Juan Castro (RN)- que votaron en contra de la iniciativa tienen algún interés en el proyecto porque, sea directa o indirectamente, tienen derechos de agua.