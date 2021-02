Por el momento, la Región Metropolitana se salva de un corte generalizado de agua

La empresa Aguas Andinas descartó un corte masivo de suministro en la Región Metropolitana, al menos durante la jornada de este lunes y hasta las 08:00 horas del martes.

La posible interrupción del suministro ha estado sobre la mesa desde el sábado, a raíz de las precipitaciones en altura que causaron turbiedad en los ríos Maipo y Mapocho, a partir de los cuales se produce agua potable para la mayor parte de la capital.

Tras postergarse la decisión anoche y esta mañana (luego de un sorpresivo llamado dominical a "juntar agua"), la sanitaria dio por superado el riesgo para 37 de las 38 comunas que estaban a la expectativa: sólo persiste para el sector El Huinganal de Lo Barnechea.

"Hemos podido seguir produciendo agua potable en nuestras principal planta de Las Vizcachas y también en las dos plantas que recuperamos anoche que son la planta de La Florida y Padre Hurtado y de esa manera podemos asegurar que todo el suministro de la ciudad de Santiago está garantizado hasta las 8:00 horas de mañana", señaló en una rueda de prensa el director de Gestión de Servicio de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez.

Sin embargo, El Huinganal "podría tener un corte hoy a partir de las 9 de la noche si no logramos recuperar y volver a producir en nuestra planta San Enrique, capta del río Mapocho. Si no es posible recuperarla antes de las 8 de la noche, deberemos suspender momentáneamente el servicio a ese sector, que afectaría a 4.000 clientes. A las 8 de la noche vamos a informar a los medios de comunicación y la ciudadanía, a través de nuestros canales oficiales y redes sociales, si esa situación se va a producir o no", agregó.

[1 de febrero 16:55 horas] ¡ATENCIÓN! Extendemos Alerta Amarilla y aseguramos continuidad de suministro hoy en las comunas abastecidas por Maipo. No obstante, un sector acotado de Lo Barnechea podría tener una suspensión temporal. Revisa perímetro en https://t.co/nYslQjrZ5V pic.twitter.com/NnKv1je09Z — Aguas Andinas (@aguas_andinas) February 1, 2021

A través de un comunicado, Aguas Andinas reiteró que "se mantiene la inestabilidad provocada por el fenómeno del 'río atmosférico', por lo tanto la compañía se mantiene alerta a la evolución climática y sus posibles efectos en los ríos".

Durante la rueda de prensa, el intendente (s) metropolitano, Javier Maldonado, resaltó la labor de las municipalidades en apoyo de los vecinos: "Obviamente siempre tenemos la mejor esperanza de que efectivamente la gente pueda sacar el agua de sus propias llaves en sus casas, pero en caso de que llegara el evento de que esto no ocurra, hay que agradecer el esfuerzos el esfuerzo que están haciendo cada uno de los municipios para que eso no esté ocurriendo y poder hacer, a través del Sistema de Protección Civil, un trabajo como corresponde, cumpliendo con los estándares de expectativas que tiene la comunidad", dijo.