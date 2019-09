Senador de Valparaíso llamó a entender que "las precipitaciones dejaron de existir"

El senador por Valparaíso Kenneth Pugh (independiente, cercano a Renovación Nacional) fue enfático al advertir que la circunscripción que representa será la primera "región desértica" si no se toman medidas frente a la crisis hídrica que azota desde hace varios años a Chile y llamó a entender que los efectos del cambio climático "llegaron para instalarse".

En entrevista con Cooperativa en Ruta, el legislador aplaudió la creación de mesas público-privadas, anunciado por el Ministerio de Obras Públicas, en las seis regiones que están bajo el estado de emergencia agrícola por escasez hídrica - Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule-, con el objeto de enfrentar los problemas que ha generado la severa seguía que afecta a dichas zonas.

En ese sentido, confirmó que Valparaíso, junto con integrar las mesas público-privadas, "también se va a ejecutar un plan de acción distinto para contribuir en cuatro áreas fundamentales". Estas son: asegurar el suministro de agua potable a las personas, el abastecimiento de forraje y el vital elemento para los animales; la protección de la agricultura; y la prevención de incendios forestales.

El parlamentario compartió su punto de vista sobre las consecuencias de la crisis climática y el calentamiento global, y se pronunció respecto de los recursos que se hacen necesarios para garantizar la distribución correcta del agua en zonas de emergencia agrícola.

Pugh aseguró que "somos la región que más se está desertificando y la que menos preparada está. Las regiones de Atacama y Coquimbo tomaron medidas con bastante tiempo, tienen tranques, capacidades para aguantar varios años, pero en el caso de Valparaíso esto se está recién experimentando: los tranques no están construidos, las acequias siguen siendo del siglo XIX, no existe tecnología. No existe nada".

"Se tiene que priorizar, se tiene que racionar el agua, y hay una autoridad, que es el intendente, que tiene los mecanismos necesarios para controlar esto", enfatizó el senador por Valparaíso.

"Lo que estamos experimentando llegó para instalarse. Lo más probable es que ya no llueva más, por lo tanto, tenemos que buscar medidas profundas", subrayó Pugh, puntualizando algunas medidas que pueden aportar a ello, como la construcción de embalses, convertir el agua salada en agua dulce a través de plantas desalinizadoras, y la generación de una carretera hídrica.

"Tenemos que entender que las precipitaciones dejaron de existir. Antes teníamos del orden de los 404 milímetros de agua al año, ahora tenemos menores de 33 milímetros, y esto va a seguir disminuyendo. El cambio climático se expresa a través del calentamiento global que hace que la desertificación avance de norte a sur y nosotros somos los más perjudicados", subrayó.