Con "números escalofriantes", VTR y Movistar lideran reclamos de sus clientes

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) constató un considerable aumento de la cantidad de reclamos de todos los servicios que ofrecen las empresas de este rubro entre septiembre del 2019 y junio de este año.

Como han adelantado con sus recuentos parciales, la mitad de esa cifra se concentra en el periodo de pandemia -desde febrero pasado- y las quejas ingresadas durante los primeros seis meses del año subieron a 51.612.

VTR y Movistar son las empresas que encabezan el ránking de reclamos elaborado por la Subtel en los primeros seis meses del 2020, con más de 16 mil y 13 mil denuncias, respectivamente.

📹▶︎ En esta gráfica pueden revisar la evolución de los reclamos por empresa de Enero a Junio de 2020: pic.twitter.com/d2p7ghJRs9 — Subtel en la 🏠 (@subtel_chile) August 14, 2020

En relación con productos específicos, según la subsecretaria Pamela Gidi en el caso de algunos, los reclamos subieron "con unos números que son escalofriantes, como por ejemplo internet fija, que llega a casi 700 por ciento de aumento de reclamos; multiservicios fijo -esos son los multipack, dos pack, tripack- tuvo un 400 por ciento e internet móvil otro 400 por ciento".

Por lo mismo, la autoridad reconoció que esto es "una situación que nos preocupa, y el llamado es obviamente a las empresas a hacer los esfuerzos operacionales y de inversión económica para poder satisfacer una necesidad creciente de los usuarios que no va a parar, al contrario".

Aunque se percibió una mayor demanda del internet fijo y móvil en el primer semestre -de 60 por ciento y de 50 por ciento, respectivamente-, la titular de la Subtel descartó que eso justifique las fallas, pues "no es posible que meses después de la pandemia algunas empresas no hayan ajustado sus operaciones a la mayor demanda de productos y servicios".

Cumplimiento de la velocidad mínima de internet

Por otro lado, el organismo, que también fiscaliza que se cumpla lo que ordena la ley de velocidad mínima garantizada de internet, constató que todas las empresas adecuaron su oferta comercial en lo que respecta a la definición de banda ancha con pisos mínimos de 5 megabites por segundo en planes móviles, y 25 megabites en conexiones fijas.

Por tanto, el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado e impulsor de la iniciativa, Guido Girardi (PPD), valoró que a través de ella se garantice que "de lo que te vendan, en las peores condiciones, es decir, a las nueve de la noche donde están todos conectados, deberán tener al menos 90 por ciento. Es decir, si yo tengo 100 megas no me van a poder dar dos megas como hoy día, o ni siquiera, a veces yo he tenido menos de dos megas".

En esa misma línea se manifestó Francisco Chahuán (RN), quien también integra la instancia de la Cámara Alta, afirmando que la ley "es pionera, porque establece que cada uno de los usuarios van a ser los verdaderos fiscalizadores para denunciar a las empresas y tomar las medidas del caso cuando no cumplan con la velocidad mínima garantizada".

Por su parte, el senador PS Juan Pablo Letelier acusó que "estamos frente a una industria que nos vende cosas que no tiene capacidad de entregar. La industria nos ha engañado sistemáticamente, y eso es lo que cambia con este instrumento de medición".