Alza de la luz: Alcaldes urgen a Boric renegociar contratos con "AFP de la electricidad"

Para junio próximo está pronosticada una nueva alza en el precio de la luz con un promedio de 7% de aumento a nivel nacional, aunque hay regiones donde esto será mayor, como, por ejemplo, en Antofagasta, con un 11,6%, o Copiapó, con un 10%.

Con esto, ya se acumula un incremento total de entre un 60% y 70% en un año desde que se descongelaron las tarifas pospandemia.

A esto se suma también una reducción de los hogares beneficiados con el subsidio eléctrico, en el marco del proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que contemplaba cubrir a 4,5 millones de hogares, y que ahora bajará a 2,6 millones, dado que las convocatorias a la postulación del beneficio han sido menores al objetivo inicialmente planteado por el Ejecutivo, según explicó el ministro de Energía, Diego Pardow.

En este contexto, un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana llegó hoy a La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, instando al Gobierno a que se renegocien los contratos eléctricos con las empresas generadoras.

"Si le pusimos tal nivel de dificultad a los chilenos y chilenas para que pudiesen postular a un subsidio, la noticia al final del día es que no se lograron dar todos los subsidios. Es una muy mala noticia", dijo el alcalde de Cerro Navia y presidente de la Asociación de Municipios Libres, Mauro Tamayo.

Apuntó que "no se trata de un tema de subsidios; se trata de un tema de revisar contratos que están significando un encarecimiento de la vida y que muchos vecinos y vecinas de comunas populares no llegan a fin de mes".

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, enfatizó que "fue un trámite engorroso. Hoy día que tengamos un aumento acumulado a eso de un 60, 70% en las tarifas eléctricas y que no se hayan entregado todos los subsidios y que se esté, por tanto, haciendo una reducción a la mitad, no habla de que las personas no necesiten el subsidio; habla de que el trámite era muy complejo".

"Adicionalmente a eso, nos parece que es importante que se reduzca y se haga una renegociación de las tarifas con las generadoras eléctricas, que son a quienes hoy día la familia chilena le están financiando el negocio y que son una suerte de las AFP de la electricidad", añadió.

En tanto, desde la Fundación Energía para Todos, que es la organización que impulsa esta renegociación de contratos, su presidente, Javier Piedra, aseguró que el 70% de lo pagado por los clientes se lo lleva precisamente las empresas generadoras, que priorizan los combustibles fósiles y no las energías renovables, que son más baratas.

Además, criticó la indolencia del ministro Pardow ante la reducción del beneficio del subsidio eléctrico.