Asociación de Generadoras: El suministro eléctrico está asegurado pese a la sequía

El presidente de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, sostuvo que hay opciones para asegurar el servicio domiciliario de energía eléctrica, pese al estrés del sistema producto de la sequía.

"Gracias a que, hoy por hoy, nuestra matriz energética chilena eléctrica cuenta con una diversidad de fuentes renovables y no renovables, es que podemos mantener las opciones abiertas", sostuvo el representante.

"Si bien el sistema eléctrico está en estrés, porque enfrentarnos a un invierno así fuera de toda norma ha sido una sorpresa, la provisión de servicio eléctrico (...) está abordada -aseguró Seebach- estamos usando todas las alternativas que tenemos para asegurar que el servicio y suministro eléctrico llegue a la población".

CONGRESO ACUSA ACCIONES REACTIVAS DEL GOBIERNO

El diputado Francisco Eguiguren (RN), fustigó al Ejecutivo, debido a que el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en su exposición en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja, no entregó respuestas respecto a cómo se está abordando la crisis energética que vive el país.

"Yo quedé con una muy profunda preocupación porque no hubo ninguna respuesta aclaratoria de cómo hoy día el ministerio está abordando la estrechez energética que está viviendo el país", lamentó Eguiguren.

"Esto es un deja vú de lo que ocurrió en los años 98' y 99', en que el sector eléctrico llegó a una condición crítica, que derivó en racionamiento eléctrico. Chile no está excento de caer en un 'black out' en cualquier minuto", aseguró.

El diputado Gabriel Silber (DC), en tanto, aseguró que el Gobierno anunció la dictación de un decreto "reactivo de racionamiento", pese que desde la cartera de Energía aseguraron que no se avisora un escenario como este.

"Anunció la dictación de un decreto preventivo, que para nosotros es un decreto reactivo de racionamiento. Estas medidas de acumulación de agua de baja eventual respecto a lo que es la generación vía hidroeléctrica debió haberse tomado hace meses", sostuvo el parlamentario de la falange.