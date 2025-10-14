Corrección de un error metodológico puede traer fuerte baja a las cuentas de la luz

La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó y corrigió un error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas para clientes regulados que podría tener como consecuencia como consecuencia una baja en las cuentas de luz, al eliminar cobros excesivos que se estaban aplicando a las distribuidoras y que se traspasaban al cliente final.

Según consta en la Resolución Exenta N° 633, que aprueba el Informe Técnico Preliminar (ITP) para la Fijación de Precios de Nudo Promedio (PNP) del primer semestre de 2026, el error se identificó en la valorización de las "Diferencias de Facturación", un componente clave en el cálculo tarifario que busca conciliar los precios de los contratos de suministro con los precios finales aplicados.

El informe señala la existencia de una "inconsistencia metodológica" que se venía aplicando desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 7T de 2024, y en las sucesivas fijaciones de precios de nudo promedio.

La falla consistía en una doble contabilidad del ajuste monetario: al calcular las diferencias de facturación, se estaba aplicando tanto la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional.

Este cálculo redundante resultó en una sobrevaloración de las diferencias que debían pagar las distribuidoras a los suministradores (generadoras), lo que finalmente incrementaba el costo traspasado a los usuarios finales.

Resolución Exenta N° 633 CNE by Radio Cooperativa

Humberto Verdejo, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, dijo a T13 que, "si este informe técnico preliminar se transforma en decreto, a partir del 1 de enero de 2026 deberían comenzar a regir estas tarifas (ajustadas)".

"Dentro de las proyecciones que manejábamos esperábamos un incremento leve, pero incremento al final del día, para el primer semestre de 2026. Y de otra manera vemos una buena noticia para la gente: que las tarifas van a bajar, y en algunas comunas de manera importante, a partir del 1 de enero de 2026", señaló el académico.

Verdejo puntualizó que "la tarifa va a bajar sobre todo para aquellas comunas que tuvieron un incremento importante producto de este descongelamiento y normalización tarifaria".