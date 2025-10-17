Diputado republicano: Yo persistiría en la acusación constitucional contra Pardow

El diputado republicano Agustín Romero aseguró en Cooperativa que, pese a la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía por el error que causó un alza en las cuentas de la luz, habría seguido con la acusación constitucional en su contra si tuviera los votos.

En El Primer Café, Romero planteó que "el error tiene consecuencias que son muy graves y que se relaciona con el impacto que tuvo el alza en las cuentas eléctricas en la inflación y en los productos (...) va más allá de cómo dice el Presidente 'devuélvanle la plata a la gente', tendrían que devolverle lo que pagaron en dividendo, en productos congelados".

"Políticamente me parece que la salida es lo mínimo. Yo digo que si tuviera los votos en el Congreso persistiría en esta acusación constitucional y me encantaría que este señor Pardow no pise ningún puesto público, no pueda postular jamás, por lo menos en cinco años, a un cargo público, después de esta embarrada", añadió.

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) comentó que "sin duda alguna no se puede minimizar este error, ha tenido impacto en los bolsillos de la gente (...) es un error, no cabe duda que implicó que la UF subiera más de lo que debió hacerlo y por tanto los precios, los arriendos, la propia electricidad han estado por arriba de lo que debían estarlo".

"Ahora, el orden de magnitud es realmente muy pequeño. Estamos hablando de un 2 por ciento en las cuentas de la luz. Cuando se dice que las cuentas de la luz han subido un 60 por ciento, 58 puntos se deben a la normalización debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en la pandemia", recalcó.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda aseveró que "uno puede decir que es un error, pero la sensación, lo que le pasa a la ciudadanía, es cómo una vez más se cometen estos errores, esta sensación de abuso permanente (...) esto no es algo aislado".

"La responsabilidad política tiene que ver con la credibilidad del gobierno", record´.

Finalmente, el exsenador Ignacio Walker (exDC) dijo que "hay pocas cosas que impactan tanto en el costo de vida de las personas, de las familias, que la cuenta de la luz, entonces yo creo que hizo bien el Presidente Boric en poner en primer lugar de la tabla este tema, de cómo resarcir el daño que se le ha causado a las personas".

"Evidentemente que hay un error en las tarifas, hay un sobrecosto que se va a devolver y estamos hablando de 100 millones de dólares, no es una cifra menor (...) no hay lugar para la autocomplacencia, estas son campanadas de alerta para el sistema", alertó.