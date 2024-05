Experto: La normativa es laxa y permite cortes de luz prolongados en ciertas comunas

Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago (Usach), afirmó en Cooperativa que la actual normativa eléctrica "es laxa" y permite que los cortes de luz se prolonguen en ciertas comunas donde la "densidad de red" es baja.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el profesor sostuvo que "nos falta mucho desde el punto de vista normativo, (ya que) actualmente las comunas del país están catalogadas a partir de la cantidad de habitantes o la densidad de red que tenga cada una".

En ese sentido, el académico explicó que "hay comunas como Santiago, que tienen una densidad (de red) alta, por lo que el tiempo de disponibilidad o de corte de suministro es menor versus otras comunas que están catalogadas como baja, como en Lampa, (donde) el 15% de los usuarios de la comuna pueden estar permanentemente sin suministro, y la normativa es tal que la empresa, a pesar de ese indicador malo, cumpliría con el estándar que establece la normativa".

"La normativa es laxa en ese sentido, porque particularmente en Lampa, que está categorizada con una densidad de red baja, el 85% de los usuarios van a estar con un servicio que debe cumplir lo que establece la norma, y el otro 15% no", aseveró.

"Entonces, si uno hace un blanco y negro, la norma establece que ese 15% perfectamente pudiese estar sin suministro, y a pesar de que ese indicador fuese tan malo, la normativa autoriza o faculta a que la red opere de esa forma", enfatizó Verdejo, quien reside, precisamente, en la comuna de Lampa.

"TODO LO QUE TENGA MUCHA ELECTRÓNICA, DESCONECTARLOS"

El experto también entregó recomendaciones para proteger los electrodomésticos durante un evento meteorológico que implique un posible corte del suministro de energía, y sostuvo que "todo lo que tenga mucha electrónica, la sugerencia es desconectarlo".

"Todos los electrodomésticos que tengan tarjeta electrónica (televisor, computador, las consolas o las impresoras industriales) son muy sensibles a la aparición de tensión y, en el momento en que se produce el corte del suministro, lo más razonable es desconectarlos, porque la energía va a volver", sugirió el especialista.

Precisó también que, en algunas situaciones, "en el retorno del suministro viene una subida de tensión, que es una sobre tensión, y eso perfectamente puede quemar los electrodomésticos".

"La recomendación es que todos aquellos electrodomésticos (mencionados) hay que idealmente desconectarlos hasta que vuelva el suministro de electricidad, porque al hervidor, a la estufa eléctrica y al refrigerador no le debiese pasar nada, a no ser de que sea una situación muy particular", concluyó el profesor.