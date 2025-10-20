Gobierno revela que transmisora también cobró de más por la luz y devolverá el exceso a clientes

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, informó este lunes de acuerdos para devolver cobros excesivos en las cuentas de electricidad de los consumidores.

En un anuncio realizado tras la inauguración de la Semana de las Mipymes y Cooperativas, el secretario de Estado precisó que las acciones correctivas abarcan tanto a las generadoras como a la empresa transmisora Transelec, que también cobró de más.

Según se detalló, el Gobierno logró un acuerdo con dicha empresa para devolver los recursos a los clientes. Se estima que los reembolsos comenzarán a partir de enero próximo, por un monto aproximado de 115 millones de dólares.

"Es una situación similar a la que hemos conversado estos últimos días. A través de un error cometido, las empresas generadoras cobraron algo más de lo que correspondía y estamos trabajando para que eso sea devuelto a las personas. Y también hemos comprobado que una empresa transmisora, en particular, también tuvo un cobro adicional al que correspondía", informó García.

"Nos hemos puesto en contacto con esa empresa y ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas por eso", destacó el biministro, que dio cuenta también que la devolución de los dineros se sumará a la próxima reducción tarifaria.

Debate político ante devolución de cobros eléctricos

Tras el anuncio del gobierno sobre acuerdos para la devolución de cobros excesivos en cuentas de luz, el debate político se intensifica. Mientras el Ejecutivo busca implementar la devolución a través de vías administrativas, algunos sectores de la oposición proponen una ley corta para agilizar el proceso.

"Es urgente suspender este cobro ilegal y arbitrario. Ingresamos junto a la diputada Camila Musante dos proyectos: uno para suspender inmediatamente este cobro arbitrario y modificar ahora el decreto y no el próximo año. El segundo proyecto para que devuelvan la plata", afirmó el diputado Jaime Araya (bancada PPD).

En tanto, su par Frank Sauerbaum (RN) indicó que "el gobierno tiene que avanzar en todo lo que puede a través de vía administrativa y si hay acuerdo con las empresas, mucho mejor, para que no se entrampe en una ley corta en el Congreso, que nadie sabe cómo va a ingresar y nadie sabe cuándo va a terminarse de tramitarse".

"Lo peor que puede pasar es que haya una confusión total entre una ley corta y el nuevo decreto tarifario", alertó el parlamentario.

El ministro García afirmó que, aunque se prioriza la vía administrativa, el gobierno está abierto a un acuerdo transversal que permita una solución rápida.