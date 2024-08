Ingeniero apuesta para que el Estado empuje la implementación de la ley "Chao Cables"

Los extensos cortes de luz han generado varias interrogantes. Uno de ellos tiene que ver con los cables que tienen trazados aéreos en el país. ¿Qué tanto más caro sería tener cables soterrados, por ejemplo?.

¿Qué pasó con la ley que se supone iba a obligar a cambiar los tendidos de cables aéreos por estas líneas bajo tierra y disminuirían los riesgos de cortes este tipo de cableado?

Es uno de los grandes desafíos ciudad en muchas partes del mundo, pero en Chile cada vez que hay emergencias se repara en que no hay avances relevantes. En Santiago, por ejemplo, zonas del centro y otras áreas mínimas cuentan con la red de baja tensión subterránea.

En "Las partes del todo", el periodista Rafael Pardo ahondó en esto a raíz de los extensos cortes de energía durante este invierno.

¿Antes de esta emergencia se ha visto un problema similar?

Sí, el número de afectados anteriormente puede ser menor, pero cada invierno algo pasa. Por ejemplo, cuando en julio de 2017 cayó nieve en zonas bajas de la ciudad y los vientos de otras estaciones también han generado cortes a causa de que los cables están a la vista, cerca de árboles y revueltos con otro tipo de cableados.

¿Qué tanto más caro es tener cables soterrados?

El ingeniero eléctrico y docente de Inacap, Fabián Alvarado, explicó a Cooperativa que "el valor del cable soterrado es mayor que el cable convencional que va por vía aérea. Ahora, lo que hay que tomar en consideración es que un cable soterrado tiene bastantes ventajas para los clientes y además, en el tiempo, el costo de mantenimiento y de incidencias como las que estamos viviendo disminuyen".

"Entonces, en efecto, el valor inicial es mayor, pero a la larga, el costo capital más el costo operativo es menor", precisó el especialista de Hitachi Energy, con vasta experiencia en trabajo de líneas de media y alta tensión que llevan las energías a las casas.

Si bien admite que según las características de cada ciudad y su trazado, los costos pueden ser sobre cinco veces superior a instalar cables aéreos, recalca que a la larga termina siendo una inversión que ahorra costos, ya que están menos expuestos, por ejemplo, a daños por fenómenos naturales, accidentes de tránsito y hasta atentados.

Todos son escenarios que se han visto en el país y que generan gasto. Así, propone que desde el Estado se empuje un cambio más rápido de parte de las compañías eléctricas.

"Si de parte del Estado, por ejemplo, hubiera multas más severas a las empresas que distribuyen energía, evidentemente podría ser un incentivo también para las compañías para que implementaran este tipo de solución. Ahora, mientras más usuarios nosotros tengamos conectados a la red eléctrica, el costo va a ser menor si distribuimos ese costo total por cabezas que están utilizando el tendido", agregó.

¿Qué experiencia internacional existe?

Países como Holanda tienen 100% de cables subterráneos, pero en general las naciones desarrolladas tienen al menos sus grandes ciudades bajo este sistema, sin que el cable aéreo sea una alternativa más barata.

Al revisar información de algunas empresas especializadas, aparecen montos como estos. Implementar redes aéreas costaría más de 400 mil dólares por kilómetro, mientras que para las subterráneas no menos de 3 millones de dólares.

¿De quién es la responsabilidad?

Pero incluso bajo el actual escenario, el ingeniero eléctrico Fabián Alvarado, docente de Inacap, nos hace ver que la ley ya actualmente protege al consumidor.

"Yo creo -dijo- que hoy día hay una irresponsabilidad de parte de la empresa distribuidora de no llevar un mantenimiento correcto a las líneas. Como usuario, hoy día estoy también siendo perjudicado por lo mismo, después que estoy sin suministro en mi casa en lo personal. Y veo día a día cómo crecen y crecen árboles cerca de las líneas de transmisión y no he visto hace mucho tiempo personal que esté haciendo el mantenimiento y la poda de los árboles para que se pueda disminuir esa probabilidad de falla".

"Producto de eso es que se produjeron todas estas fallas de manera simultánea con los eventos que ocurrieron la semana pasada".

¿Son útiles todos los cables que vemos sobre nuestras cabezas?

No, y ese es un dato aún peor. En Santiago hay kilómetros y kilómetros de chatarra aérea que en vez de disminuir ha estado aumentando, ya que cuando se hacen trazados nuevos no necesariamente se retiran los viejos.

En 2019 se promulgó la ley 21.172. "Chao cables" era el nombre con el que desde el parlamento se planteó el fin de este problema. Se fijaron sanciones a las empresas que no desinstalen los cables cuando ya no son utilizados.

En el fondo está la ley para regular el tendido y desinstalación de las líneas aéreas y también las subterráneas, incluidos los ductos y las cajas de control. Pero hasta la fecha no hay un reglamento y tanto los municipios como otras reparticiones públicas no tienen tan claro de quién es la responsabilidad final de obligar a hacer estos retiros.