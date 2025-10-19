Síguenos:
Tópicos: País | Servicios básicos | Electricidad

Marcel tras error en cálculo de luz: "Congelar tarifas es una pésima decisión de política pública"

El exministro de Hacienda afirmó que "lo que pesó más, fue que éste ocurrió en una materia que se volvió sensible por la normalización de las tarifas desde junio del año pasado".

"El Gobierno aplicó el principio de la responsabilidad política, respecto de un error en la fijación tarifaria que tenía origen anterior", enfatizó.

Marcel tras error en cálculo de luz:
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el escándalo por el error de cálculo en las tarifas eléctricas, que derivó en cobros extras en las cuentas de la luz entre 2024 y 2025, y también motivó la renuncia del extitular de Energía, Diego Pardow (FA).

En conversación con DF Más, Marcel apuntó que "el Gobierno aplicó el principio de la responsabilidad política, respecto de un error en la fijación tarifaria que tenía un origen anterior, pero que afectó a millones de clientes".

"Lo que pesó más que la magnitud del error, fue que éste ocurrió en una materia que se había vuelto particularmente sensible por la normalización de las tarifas eléctricas desde junio del año pasado. Es un ejemplo más de que congelar tarifas es una pésima decisión de política pública", aseveró.

Por otro lado, el también expresidente del Banco Central fue consultado por la salida de Pardow, del Frente Amplio, y su reemplazo por el biministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García (PPD), del Socialismo Democrático.

Ante esto, señaló no conocer el detalle de "la estadística de cambios en esta dirección versus la opuesta", y agregó que "a mí me reemplazó un ministro del Frente Amplio".

Al ser consultado sobre si esta Administración había sido "amateur" para enfrentar ciertas dificultades, apuntó a que "este Gobierno ha estado expuesto a un grado de escrutinio muy superior a sus predecesores, por lo que estoy difícil comparar".

