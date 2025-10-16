Nuevo ministro de Energía: Mi primer mandato será compensar a las familias por el cobro injusto

Tras la salida del ministro Diego Pardow, su sucesor en Energía, Álvaro García, aseguró que su prioridad será reparar el error que afectó a miles de hogares por el cobro indebido en las tarifas eléctricas, problema originado por una falla metodológica detectada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Pardow tras constatar que el error, arrastrado desde 2017, generó "una evidente injusticia para con las familias".

"Es cierto que desde 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas advirtieron este problema. Pero también es cierto que somos nosotros gobierno ahora", dijo Vallejo, agregando que Boric "ha determinado establecer responsabilidades políticas" y encargó a García, quien asumirá además como biministro de Economía y Energía, resolver la situación.

En esa línea, García afirmó que el Presidente le entregó dos mandatos principales: "Primero, compensar a las familias por el cobro injusto del que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal: determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias".

Gobierno pidió renuncia de secretario ejecutivo de la CNE

A pocas horas de asumir como nuevo biministro de Economía y Energía, Álvaro García confirmó, la tarde de este jueves, que solicitó la renuncia del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, por encargo directo del Mandatario.

"El Presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la Comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido", explicó el secretario de Estado.

"Junto con eso, (me instruyó) determinar los canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas", agregó García.