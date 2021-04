Odecu apeló ante la Fiscalía Nacional Económica por venta de CGE a empresa estatal china

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) presentó un recurso de reposición ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para frenar la venta de la empresa eléctrica CGE a la empresa estatal china State Grid.

Para la ONG, la operación implica "un grado de integración vertical, en lo que respecta a generación y distribución de energía que, de acuerdo con la abundante experiencia internacional, podría implicar incrementos injustificados en el precio de la energía para los consumidores finales".

Según Odecu, "la FNE no justificó porque a su juicio carece de competencias exclusivas o concurrentes para aplicar dicha norma; tampoco justificó porque, a su juicio, su aplicación es una facultad exclusiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); no aplicó el deber de coordinación administrativa con la SEC respecto de la aplicación de dicha normativa; ni justificó la no aplicación del deber de coordinación administrativa, como lo exige la ley".

"La FNE omite pronunciarse sin mayor justificación respecto de la norma que prohíbe ciertos grados de integración vertical y, como consecuencia, elude referirse a un articulado cuya inobservancia podría poner en cuestión la protección a la libre competencia", acusa la organización.

Asimismo, Odecu apunta a que "la resolución de aprobación por adquisición de control por parte de State Grid International Development Limited en NII Agencia en Compañía General de Electricidad S.A. y otros, objeto del presente recurso de reposición, no cumple los requisitos mínimos de toda resolución", al no establecer el régimen de recursos aplicable.

El 31 de marzo pasado la FNE anunció que visaba, sin condiciones, la venta de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) y CGE Servicios S.A. a la sociedad china State Grid International Development Limited (SGIDL), operación valorada en 3.039 millones de dólares.

State Grid, que es parte de la operaciones del régimen comunista chino, ya es dueña de Chilquinta y Luz Linares, por lo que alcanzaría cerca del 56 por ciento del mercado.