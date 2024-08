Orrego apoya que Estado ingrese a propiedad de las eléctricas para lograr "incidencia"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se manifestó favorable a la idea de estatizar parte del suministro eléctrico, debate abierto por el Gobierno en medio de la crisis por los apagones que afectaron a cientos de miles de clientes a nivel nacional -y aún mantiene a miles sin luz desde hace más de 10 días- tras el sistema de frontal de hace dos semanas, que trajo intensas lluvias e históricas rachas de vientos.

En el marco del proceso de caducidad de la concesión abierto contra Enel, la compañía más cuestionada, el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó la discusión la semana pasada en el Senado y ayer en TVN ahondó argumentando que si el Estado tuviera un porcentaje de la distribución eléctrica, la crisis "hubiera sido menor", dado que "la capacidad de respuesta, de sustituir o colaborar con el trabajo de alguna distribuidora específica habría sido distinto".

"No deja de ser extraño que el Estado chileno no pueda tener ningún rol o propiedad en materia de distribución eléctrica, pero Estados de otros países sí", apuntó Orrego en El Diario de Cooperativa, en referencia a la participación como accionista mayoritario de Italia en Enel y las compras que hizo China en los últimos cinco años -a través de State Grid- para controlar CGE y Chilquinta.

En este escenario, a la autoridad metropolitana le "gusta más la idea como ocurre con Aguas Andinas, donde Corfo, representando al Estado chileno, tiene parte de la propiedad, y eso de alguna manera te da una incidencia dentro de la gestión de la empresa".

[En vivo📻] Orrego: Tenemos un conjunto de empresas que han ahorrado plata a costa de la calidad del servicio. La gravedad de la crisis no sólo se explica por el viento, sino también por la falta de inversión de años #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) August 12, 2024

Recordando el caso de la sanitaria Essal en Osorno, Región de Los Lagos, que concluyó con multas pero sin un proceso de caducidad, el gobernador metropolitano argumentó que "no caducas una concesión por un mal comportamiento en una ocasión, tiene que hacerlo por una serie, y eso hay que documentarlo".

Por ello, "tengo la impresión de que en este caso no existe (la documentación suficiente), por grave y deficiente que haya sido el comportamiento de Enel". En cambio, "lo más realista e inmediato es que, de una vez por todas, se apliquen los máximos de multas posibles, y si no son suficientemente altos, hay que revisar si pueden ser aumentadas".

"LAS ELÉCTRICAS HAN AHORRADO PLATA A COSTA DEL SERVICIO"

Orrego subrayó la necesidad de "revisar de manera profunda si los sistemas de control y de fiscalización han estado a la altura, altura a la que no estuvo la empresa" Enel, la más apuntada por los extensos cortes en Santiago.

"Es evidente a estas alturas que tenemos un conjunto de empresas que han ahorrado plata a costa de la calidad del servicio, porque la gravedad de lo que ocurrió no sólo se explica por la fuerza del viento, sino también por la falta de inversión de años: no se hizo poda cuando correspondía, no tenían las suficientes cuadrillas y, tenían (un sistema) aun peor de comunicación con los clientes", sostuvo.

El otrora intendente dijo ser "un convencido de que las empresas funcionan en función de incentivos: si la multa es más barata que hacer la inversión, pago la multa. Entonces hay que revisar el marco regulatorio y el rol del fiscalizador".

Porque, puntualizó, la crisis "no es solo hoy, (sino que) en mayo también hubo un evento y hace dos años, cuando nevó, también: es un tema recurrente en Santiago que llueve un poquitito, hay un brisa y se cae todo el sistema eléctrico".

CINCO AÑOS SIN REGLAMENTO "CHAO CABLES": INMORAL

En agosto del 2019 fue promulgada de la ley "Chao Cables", que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado aéreo en desuso, pero en cinco años aún no tiene su reglamento, por lo que es considerada letra "muerta".

"Me parece una inmoralidad que nos hayamos pasado años, primero, esperando que las empresas de telecomunicaciones hicieran su pega, y no la hicieron; (luego) se dictó una ley con multas severas y durante cinco años, en dos gobiernos distintos, no se dicta un reglamento, y después se le echa la culpa a los municios. Una vergüenza", recriminó la autoridad capitalina.

En tal sentido, fustigó que "el Estado está al debe, y las empresas también, porque ellas ganan plata poniendo cables, después se desentienden y hoy tenemos verdaderos vertederos aéreos en Santiago, que estoy seguro que agravaron la crisis eléctrica".

[En vivo📻] Orrego y ley chao cables: Me parece una inmoralidad que hayamos pasado años esperando que las empresas de telecomunicaciones hicieran su pega, y no la hicieron: y durante cinco años no se dicte el reglamento #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) August 12, 2024

No obstante, no ve factible la opción de soterrar todo el cableado existente en Santiago, puesto que "es prohibitivo desde el punto de vista de los recursos: sacamos la cuenta y deberían ser unos 16 ó 20 presupuestos regionales nuestros".

El camino a seguir, propuso, sería "exigir que en las nuevas urbanizaciones se hagan subterráneos" y "pedir que se aplique la ley 'Chao Cables', porque Santiago no debería tener la cantidad de contaminación visual y riesgo con estos escombros aéreos".

Esto último "es una exigencia básica a empresas que ganan mucha plata, pero que no tienen ninguna responsabilidad con la comunidad", sentenció.