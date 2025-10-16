Pardow y error en cuentas de luz: Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes

El ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró en Cooperativa que el error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que aumentó el valor de las cuentas de la energía eléctrica es un "hecho grave" y que tendrá "las consecuencias correspondientes" cuando se terminen los informes finales sobre esta situación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Pardow manifestó que "cuando este tipo de cosas ocurren claramente afectan a la confianza de la ciudadanía y por lo tanto la respuesta tiene que ser institucional y tiene que ser completa".

"Esperamos que (la baja) esté en vigor desde enero del próximo año, para que se materialice en una rebaja en las cuentas de las personas, pero también hay que empezar a atender los otros frentes. Estos días es el momento de explicarle a la ciudadanía con la mayor claridad posible lo que ha ocurrido", añadió.

Sobre una posible acusación constitucional en su contra, el ministro planteó que "yo soy muy respetuoso de las facultades que tiene el Congreso, los diputados y las diputadas tienen una función de fiscalización que en nuestra democracia es tan importante como la del gobierno. Mi tarea hoy es tratar de explicar esto de la manera más transparente hacia la ciudadanía y hacer avanzar este proceso institucional que permite corregir esta discrepancia metodológica".

"No quiero minimizar la gravedad de lo ocurrido, esto es un hecho grave y por lo tanto va a ser remediado y va a tener las consecuencias correspondientes, tanto a nivel de analizar los procesos como también a nivel de responsabilidades", sentenció.

Al ser consultado sobre arrendatarios afectados por este error, el ministro dijo que "esto funciona a nivel de un sistema y los efectos de la sobreestimación de las diferencias de facturación se traducen en una disminución posterior, y esa ocurre en todos los hogares simultáneamente, con un efecto regional distinto. Esto es cerca de 2 por ciento a nivel nacional, es un poco mayor en la Región de Coquimbo, cerca de un 7 o 9 por ciento".

"Los efectos se van a corregir en el siguiente proceso de facturación", reiteró, sin responder con mayor precisión.