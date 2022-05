Proyecto del Gobierno para estabilizar cuentas de la luz genera dudas entre los parlamentarios

Diversas dudas genera entre los parlamentarios el proyecto de ley presentado esta semana por el Ministerio de Energía para estabilizar el precio de las cuentas de la luz, que este año podrían tener un aumento del 40 por ciento.

Esta situación fue advertida por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que detalló que durante este semestre se llegaría al límite establecido del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mecanismo implementado para congelar alzas que se debían producir justo después del estallido de 2019, lo que podría traducirse en esta importante alza.

Debido a esto, el ministro de Energía, Claudio Huepe, presentó ayer ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que evitar que existan alzas bruscas en las boletas, en el que se destaca incluir un Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente y un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética, que será financiado con un fondo solidario: los que más consumen este servicio más aportarán.

Atent@s ayer ingresamos el Proyecto de Ley que permitirá que no aumenten los precios de la electricidad, más información en el siguiente link https://t.co/DyuH2gZgqr @MinEnergia @GobiernodeChile pic.twitter.com/HyFWNU9e3A — Claudio Huepe (@claudiohuepe) May 17, 2022

La falta de un subsidio con fondos fiscales es lo que más tensión ha generado en torno a la propuesta, por lo que desde la Democracia Cristiana (DC) proponen que el sistema sea mixto, con recursos económicos del Estado y los aportes de quienes más consumen.

"No hay que darle continuidad a los errores, sino hay que enmendarlo. Nos preocupa que en el Gobierno se discuta financiar este fondo con recursos de las propias familias. Se trata de ayudar y no de endeudar, porque la familia es de clase media y la familia más vulnerable deben acceder a un subsidio", advirtió la senadora DC y ex candidata presidencial, Yasna Provoste.

En esta línea, la parlamentaria recordó que "en la Ley Eléctrica existe el subsidio a las cuentas de la luz, sólo falta que el Gobierno lo implemente. Si este es el objetivo, discutamos la modalidad, pero que a nadie se le ocurra endeudar más a los hogares de nuestro país".

La propuesta fue también analizada por Humberto Verdejo, ingeniero civil eléctrico y académico de la Universidad de Santiago, quien consideró que "aquí hay dos componentes: uno de ellos es que el Gobierno propone un mecanismo con las mismas características que el anterior, que puede fallar también porque el dólar se dispare".

"Extender la deuda hasta el 2032, pedir más plata, porque para poder mantener la tarifa estabilizada se requiere mayor monto de financiamiento. Ese financiamiento es privado y todos los usuarios lo vamos a tener que pagar con un criterio progresivo, que es el que consume más paga más", advirtió el experto.

DIPUTADOS BUSCAN AUMENTAR LOS CLIENTES QUE NO SE VEAN AFECTADOS CON ESTE AUMENTO

Durante su presentación ante la Comisión de Energía de la Cámara Baja, el ministro Huepe explicó que los usuarios que registren un consumo mensual menor o igual 250 kWh estarán exentos de este aumento. Esta cifra es equivalente, de forma aproximada, a boletas cercanas a los 35 mil pesos.

"Respecto a que sea solidario no es un problema, los que tienen más siempre tienen que ayudar a los que tienen menos. El problema aquí, es que el nivel que están ellos (el Ejecutivo) poniendo de los que tienen más, es la clase media", acusó el diputado UDI Álvaro Carter.

"No son realmente las personas que tienen mucho más, claro a ellos también se les va a cobrar, pero ellos bajaron la vara. Siento que en ese punto, es un engaño", puntualizó el parlamentario.

En tanto, su par Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, indicó que "creo que el Gobierno está logrando en esta propuesta aplacar la alza, pero nos gustaría nosotros que en vez de 250 ojalá sean 300 o 350 kilowatts, para que sectores de clase media no vean tampoco el alza tan rápida".

Desde esta comisión acordaron estudiar el proyecto en la semana distrital y el 30 de mayo votar, en una sesión extraordinaria, esta iniciativa que cuenta con discusión inmediata.

AHORA ⚡️ Ministro @claudiohuepe expone en la Comisión de Minería y Energía de la @Camara_cl sobre el proyecto de ley de permitirá que no suban los precios de las cuentas de electricidad.



📡 Transmisión en vivo aquí: https://t.co/y39f9VU08h pic.twitter.com/3ezBrmPxtL — E n e r g í a (@MinEnergia) May 18, 2022

DETALLES DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GOBIERNO

La iniciativa del Gobierno considera un Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC), que tiene como objeto impedir el alza de las cuentas de la luz durante el año 2022 y permitir solo alzas graduales durante la próxima década.

Con el fin de incentivar el ahorro eléctrico en un contexto de estrechez energética y usar los recursos del mecanismo de manera eficiente, la focalización será por tramos de consumo.

Además de esto, se busca incluir un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética que se acumulará hasta alcanzar el límite equivalente en pesos a los 2.000 millones de pesos, que funcionará -según explicó el Ejecutivo- como un seguro para el sistema eléctrico y será administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional.

Su financiamiento será a través de un cargo adicional que también será diferenciado por tramos de consumo para que quienes más usan el sistema eléctrico sean quienes más contribuyan.

Usuarios que registren un consumo mensual menor o igual 250 kWh: exento del cargo.

Usuarios que registren un consumo mensual mayor a 250 y menor o igual a 500 kWh: 0,82 pesos por kWh.

Usuarios que registren un consumo mensual mayor a 500-y menor o igual a 1000 kWh: 1,8 pesos por kWh.

Usuarios que registren un consumo mensual superior a 1000 kWh: 2,5 pesos por kWh.