Senador Castro pidió "no generar expectativas equivocadas" sobre la tarifa de invierno

El senador socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, llamó al Gobierno a precisar en qué consistirá la anunciada eliminación de la tarifa de invierno en las cuentas de luz, después de que el ministro del ramo, Diego Pardow, indicara que su aplicación no será automática.

Su par de la Segpres, Álvaro Elizalde, además sostuvo en la víspera que el decreto se modificará por vía administrativa, con trato directo con las empresas eléctricas, y que debe estar actualizado en diciembre de 2023, de forma que sería retroactivo del 2021 hacia adelante.

Para el parlamentario, "es un muy buen anuncio, pero hay que precisar bien para no generar expectativas equivocadas. Todo indica que después del año 2023 con seguridad se va a aplicar. Este año estamos en pleno periodo de facturación, porque (la tarifa rige) entre abril y septiembre, por lo tanto, va a depender de que las empresas logren readecuar, y una serie de temas administrativos".

"Ahora, después de eso será retroactivo pero sin devolución de dinero, o sea, con reliquidaciones y ajustes en las cuentas, y ese es un proceso que tiene que ser muy fino, para que no quede la percepción de que el cobro que debiera devolverse es uno que no exista, o que no haya devolución de ninguna especie", planteó el oficialista.

¿QUIÉNES SERÁN BENEFICIADOS Y PERJUDICADOS?

Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Usach, aclaró que en la actualidad, esta tarifa "se aplica solamente a los clientes residenciales", mientras que "para las industrias o lo que no es residencial se llama 'horario punta'".

"Según los datos del ministro (de Energía), son en torno al 10% de los usuarios residenciales; si son en torno a 6 millones 600 (de clientes nacionales), es un poquito más de 600 mil personas que les beneficiaría que se elimine este cargo", añadió.

No obstante, la abogada María Fernanda Brahm, socia del Estudio Jurídico Arteaga Gorziglia, observó que según el Gobierno, "lo que se deje de cobrar por tarifa de invierno se va a redistribuir en el resto de los clientes, pero no ha dicho en qué tipo de clientes: por ejemplo, si van a ser residenciales, industriales, de la misma empresa distribuidora o zona geográfica, ni cómo ni cuándo se va a hacer esta redistribución".

"Por lo tanto, es imposible en este minuto poder decir si va a tener efectos, tanto para las empresas distribuidoras, porque puede ser que la redistribución no sea completa u oportuna, como para el resto de los consumidores, porque aunque quizás sea marginal la diferencia, puede ser una que el resto de los consumidores terminemos pagando", apuntó la jurista.

REFUERZO AL BONO INVIERNO

Otro anuncio relacionado con la próxima temporada es el refuerzo del Bono Invierno, cuyo primer pago ya fue entregado en mayo a 1 millón y medio de personas, por un monto cercano a los 75 mil pesos.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, recalcó este viernes que en junio "va a tener un complemento del mismo aumento que tuvo el Bono Marzo, es decir, 60 mil pesos en cada uno".

"Se paga a las personas jubiladas que tienen una pensión autofinanciada inferior a los 201 mil pesos, que ya lo recibieron en mayo junto con su pensión (...) ahora, luego de que terminemos la tramitación de esta ampliación, en el siguiente depósito de sus pensiones van a ver 60 mil pesos adicionales", detalló, insistiendo que no se debe postular para recibirlo.