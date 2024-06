Senador Castro y alza en las cuentas de la luz: "Se puede hacer más todavía"

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS), declaró que, en el marco del alza de las cuentas de las luz a partir del 1 de julio, "se puede hacer más todavía y vamos a insistir en que se siga haciendo porque el período invierno recién empieza ahora".

El Gobierno informó el alza escalonada de las cuentas de luz tras anunciarse el fin del congelamiento de las tarifas, operativa desde el 2019, y que podría alcanzar entre un 50-60 por ciento. Por lo anterior, ya entró en vigencia la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que busca regular los precios de electricidad.

Asimismo, esta normativa también contempla un nuevo subsidio para los sectores más vulnerables de la población.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador Castro explicó que con la Ley de Estabilización "lo que se busca justamente es mitigar y sincerar: Mitigar porque si no hubiéramos hecho nada, las cuentas subirían un 150 por ciento, porque esto se congeló todo el 2019. Llevamos cinco años con una tarifa que no es auténtica, que viene del estallido social, se estabilizó todo así, vinieron fondos adicionales, pero se generó un endeudamiento. A mí me parece bien sincerar".

En segundo lugar, la creación de un subsidio de 120 millones de dólares "que se focaliza en más de un millón de hogares vulnerables y también en pymes, me parece que es una medida aceptada, lo discutimos mucho. Me parece también que va en la línea correcta ampliar el subsidio y por eso el Gobierno ha propuesto en la mesa técnica un impuesto al carbono, que es un impuesto verde, es opinable, pero se están buscando mecanismos para no quedarse de brazos cruzados, porque la cuenta va a subir".

En esta línea, detalló que en el subsidio "se puso un foco en aquella gente que paga poco, menos de 20 mil pesos, que son sectores vulnerables, que van a tener una postulación desde el 1 de julio, formal, que es fácil de hacer y que va al 40 por ciento de los hogares vulnerables".

El parlamentario socialista reflexionó que en esta materia "se puede hacer más todavía y vamos a insistir en que se siga haciendo porque el período invierno recién empieza ahora, y por lo tanto la cuenta de energía siempre es mayor en invierno, pero siempre tiene un riesgo que es no tener apoyo del Estado para los sectores que lo requieren".

"¿Qué le digo yo a una pyme, un bazar, un minimarket que tiene refrigeradores, que gasta 70 mil pesos la luz eléctrica, pero son gente emprendedora? Tienen que tener un apoyo. Entonces, yo creo que eso está en la ley y tiene que mejorarse aún más en el proceso de implementación a contar del primero de julio", cerró.