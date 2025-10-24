Transelec aceptó devolver US$135 millones por cobros extra en cuentas eléctricas

El ministro de Energía, Álvaro García, confirmó este viernes que la empresa de transmisión eléctrica Transelec aceptó devolver los 135 millones de dólares que fueron cobrados en exceso por errores de cálculo en los precios de las cuentas de la luz.

"Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo primero de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas, producto de esta devolución que desarrolla Transelec", detalló el secretario de Estado.

"Son 135 millones de dólares que se devuelven de inmediato para que el coordinador eléctrico los administre, incorporándolo en una en una rebaja en la boleta de cada mes durante este proceso de fijación tarifaria, que va de enero a junio", complementó.

El biministro García también anunció un curso de capacitación a las organizaciones de consumidores para que puedan difundir la revisión de datos que podrán hacer los clientes.

Asimismo, informó que solicitó al Coordinador Eléctrico realizar una auditoría pendiente a Transelec y detalló que, si dicho proceso determina que deben ser devueltos más recursos, la empresa deberá hacerlo.

Sin embargo, debido al tiempo que tomará dicha auditoría, se decidió iniciar la devolución de los 135 millones de dólares ya confirmados en enero.

Finalmente, el ministro adelantó que se está trabajando en paralelo en el proceso con las empresas generadoras, cuyo informe técnico final se espera para la próxima semana y que también podría influir en la determinación de las tarifas eléctricas.