Transelec asegura haber informado en 2024 sobre inconsistencias en sus tarifas

La empresa Transelec salió al paso de las declaraciones del ministro Álvaro García respecto a inconsistencias en sus cobros, y señaló que ella misma descubrió la situación y la reportó -de "forma oportuna y voluntaria"- el año pasado.

A través de un comunicado "respecto al anuncio realizado por el nuevo ministro de Energía sobre los cálculos tarifarios, que no se relaciona con los temas metodológicos de cobro conocidos en los últimos días", la compañía planteó que "en el marco de un proceso interno de revisión y mejora continua de sus registros de instalaciones de transmisión, y tras un trabajo técnico exhaustivo y detallado, detectó inconsistencias (positivas y negativas), en la información de ciertas instalaciones hace más de un año".

"De manera inmediata, a fines de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales", señaló.

El texto continúa explicando que "estas inconsistencias se debieron a la complejidad del proceso tarifario bajo la Ley de Transmisión publicada en 2016, que exigió a todas las empresas transmisoras elaborar sus inventarios de instalaciones con un gran nivel de detalle para la industria. Estos inventarios sirven para determinar el cobro eléctrico final, en nuestro caso por transmisión, para los siguientes procesos tarifarios".

"Transelec ha mantenido una colaboración activa y permanente con las autoridades, entregando toda la información y antecedentes técnicos requeridos, y promoviendo que las correcciones se implementen con celeridad, precisión y de manera justa y completa, en estricto apego a la normativa vigente a la espera de la decisión de la autoridad", puntualizaron.

Además, la empresa recalcó que "su actuar ha estado guiado por sus principios de responsabilidad, transparencia y rectitud, con la convicción de que la confianza se fortalece cuando las instituciones enfrentan con diligencia y honestidad situaciones complejas".

"Finalmente, Transelec reitera que, como lo hizo el año pasado y desde el primer minuto, se ha puesto a disposición de la autoridad para corregir la situación, junto con manifestar su compromiso de devolver íntegramente las diferencias que correspondan a los clientes finales, en coordinación con las autoridades", finaliza el comunicado.