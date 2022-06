Metrogas presentó informe que acusa "cálculo errado" de la FNE y estima sobreprecio de hasta 4%

Un informe encomendado por la empresa Metrogas afirmó que un máximo de 4 por ciento -entre 15 y 30 pesos- es lo que podría bajar la cuenta de gas natural (GN) de sus clientes si se elimina la compañía intermediaria Agesa, desmintiendo así las cifras entregadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Esta empresa ha estado en la polémica las últimas semanas luego de un reportaje en el que se dio cuenta que hasta un 20 por ciento de sus ganancias en el último lustro -394 millones de dólares- podrían ser de carácter "indebido", luego de que la firma, filial del grupo CGE Gas Natural, creara Agesa y lograra un aumentó en el precio del gas natural, todo esto en base a un informe de la FNE.

Ante esta situación, Metrogas encargó realizar un estudio a los economistas Jorge Quiroz y Felipe Givovich, quienes, según consignó este domingo el diario El Mercurio, detallaron márgenes, precios y otros antecedentes que explican cómo opera Agesa en sus compras de gas a nivel internacional y sus posteriores ventas a Metrogas.

Según señaló Quiroz, la FNE realizó un "cálculo errado", ya que ocupó un modelo econométrico y no un "cálculo directo", que es en el que se basa el documento: "En el escenario contrafactual en el que 'no existiera' Agesa, los precios a consumidor podrían bajar entre cero por ciento y 4 por ciento, no entre 12,7 y 20,2 por ciento como sostienen la FNE", puntualiza el informe.

Además, pese a que un 4 por ciento de igual manera es un sobreprecio, el economista señaló que la compañía intermediaria "asume riesgos que deben ser remunerados", en referencia al mercado mayorista y compras que concreta cada año al proveedor internacional.

La cantidad de este producto que se adquiere de forma anual -indican- puede ser diferente a los que se termina usando, por lo que, en caso de necesitar volúmenes adicionales, esto se debe hacer a un valor mucho mayor. "Todos estos riesgos, antes de que se crease Agesa, eran asumidos por Metrogas, la distribuidora" advirtió el informe.

Es por esto que los economistas encargados del estudio defendieron la creación de Agesa e indicaron que de haber asumido costos, Metrogas habría tenido que traspasar al consumidor las "significativas fluctuaciones interanuales de precios".