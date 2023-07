Joven denuncia que Registro Civil se negó a inscribir apellido paterno de su hijo: "Vas a ser madre soltera"

Una madre utilizó redes sociales como último recurso para denunciar que un funcionario del Registro Civil se negó a inscribir el apellido paterno de su hijo, ya que el padre no se encontraba presente ese día.

Según explicó la joven, su pareja es un militar norteamericano al que le exigen "un papel donde certifique que es el padre del bebé para poder darle la baja de paternidad y pueda venir a firmar los papeles de reconocimiento parental".

Tras asesorarse con abogados, la mujer acudió al Registro Civil ubicado en calle Huérfanos para realizar el trámite legal, ya que necesitaba que su hijo tuviera un RUT para ser atendido en el sistema de salud.

Sin embargo, la joven fue atendida por un funcionario que despectivamente le dijo: "no, tú vas a ser madre soltera, porque tu pareja no está acá físicamente el día de hoy", y que el proceso para cambiar los apellidos era bastante fácil, por si lo quería hacer después.

"No me quiso hacer el trámite y, si yo fuera madre soltera, me da lo mismo; yo no tengo ningún atado, pero no es mi caso. Mi pareja sí quiere estar presente y lo exige, pero se le negó. Se le negó este derecho. No lo dejó, quedó con mis apellidos, como hijo de madre soltera", comentó frustrada.

Finalmente la joven se contactó con el Registro Civil para darles a conocer el caso, pero le aseguraron que "aunque fue un error de un funcionario de ellos, no pueden hacer nada al respecto, y que tengo que llevarlo a lo judicial. Ni siquiera me dieron una solución ni un papel, pero ellos no se quieren hacer cargo de un error de unos de sus funcionarios. Yo ya no sé qué hacer y estoy desesperada".