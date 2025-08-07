Problemas en el Registro Civil: Atención de cédulas y pasaportes presenta "incidencias"
El inconveniente, que obligó a reprogramar los horarios agendados para hoy, se debe a "una actualización del sistema", explicó la institución.
El inconveniente, que obligó a reprogramar los horarios agendados para hoy, se debe a "una actualización del sistema", explicó la institución.
El Registro Civil e Identificación informó que la atención para obtener cédulas de identidad y pasaportes podría presentar "incidencias" a nivel nacional durante este jueves 7 de agosto.
A través de sus redes sociales, el organismo comunicó que el inconveniente se debe a "una actualización del sistema".
Para aquellos usuarios que tenían una hora agendada para hoy, el Registro Civil indicó que se les enviará un nuevo horario a su correo electrónico.
El resto de los servicios de la institución, según lo comunicado, están funcionando "con normalidad".
"Lamentamos los inconvenientes y agradecemos tu comprensión", concluyó el Registro Civil.
Información importante: pic.twitter.com/DoHnVDbK00— Registro Civil e Identificación - Chile (@RegCivil_Chile) August 7, 2025