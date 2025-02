Registro Civil: Usuarios denuncian retrasos en cédulas y caídas del sistema

A casi dos meses de su implementación, el nuevo sistema de identificación del Registro Civil sigue presentando problemas que afectan a miles de usuarios.

A pesar de que las autoridades han anunciado avances y la creación de un comité de seguimiento, algunos usuarios han denunciado la pérdida de documentos y la caída del portal de atención en línea, además de complicaciones con los pagos con tarjeta.

Uno de ellos es el caso María Elena, quien contó a Cooperativa que solicitó su pasaporte para viajar fuera del país y recibió como fecha de retiro el 21 de enero, sin embargo, hasta la fecha aún no lo tiene en sus manos.

"Se supone que tenía que estar listo para el mes pasado, los pasajes ya están comprados y todavía no está. Estamos súper nerviosas", relató.

Otro relato fue el de Rodrigo quien contó que obtuvo su cédula de identidad en el Registro Civil de Maipú hace dos meses, pero no se la activaron, lo que le ha impedido realizar cualquier trámite. "No pude hacer ninguna gestión ni trámite. Es como si no la tuviera", explicó.

Ante las denuncias, el Registro Civil informó a través de un comunicado que están trabajando para solucionar los problemas del sistema. Aseguraron que los pagos con tarjeta ya están habilitados en todas las oficinas y que esta semana se realizó una actualización para normalizar los documentos no activados.

Sobre la cédula digital, indicaron que la aplicación móvil ya está disponible y que trabajan junto a la Secretaría de Gobierno Digital para mejorar su usabilidad, con la meta de que esté completamente operativa durante el primer semestre de este año.

Finalmente, la institución destacó que los incidentes están siendo atendidos directamente en las oficinas del Registro Civil, a través del banner "Contáctenos" en el sitio web www.registrocivil.cl o llamando al call center 600 370 2000, opción 8.