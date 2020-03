Sumario sanitario contra el Cementerio General por restos insepulcros y cajones aplastados

La Seremi de Salud Metropolitana abrió un sumario sanitario contra el Cementerio General a raíz de una denuncia sobre la exposición de restos óseos desde el terremoto del 27 de febrero del 2010.

El arquitecto Tomás Domínguez, perteneciente al Proyecto Ciudad de los Muertos, realizó una investigación que constató que aún existen restos insepulcros, huesos a la vista y cajones aplastados entre escombros en el Cementerio General, consignó El Mercurio.

En cifras, el movimiento telúrico afectó la infraestructura de 364 mausoleos, de los cuales se han reparado 58, mientras que 16 están con graves daños y 12 con colapso estructural.

La autoridad sanitaria asistió al lugar y constató que existen deficiencias en salubridad, por lo que inició el referido sumario.

Domínguez sostuvo que ha denunciado esta situación al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), pero el organismo no lo ha escuchado ni tampoco la Municipalidad de Recoleta, encargada de la administración del recinto.

El camposanto "todavía genera ingresos. Esos ingresos no los reinvierte la Municipalidad, sino que los usa para gastos ordinarios del municipio y no en el Cementerio", mientras que el CMN no ha tomado medidas concretas para la reconstrucción, indicó Domínguez.