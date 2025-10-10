Fuerte sismo 7,8 en el extremo austral generó alerta de tsunami que luego fue cancelada

Un sismo de magnitud 7,8 se produjo la tarde de este viernes en la zona antártica chilena (Región de Magallanes), de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico se registró 262 kilómetros al noroeste de Base Frei, en el Paso Drake, con una profundidad de 10 kilómetros.

Hora Local: 2025/10/10 17:29:22, mag: 7.8, Lat: -60.2, Lon: -61.6, Prof: 10.0, Loc : 262.71 km al NO de Base Frei — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 10, 2025

"A las 17:29 se ha registrado un sismo de magnitud 7.6 a 275 km de el territorio Antártico chileno", informó Alicia Cebrián, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"Producto de ello, el SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) ha declarado estado de precaución solo para el territorio Antártico chileno. Hemos enviado la mensajería SAE para alejarse de la zona de playa de ese territorio", agregó.

🔴 ¡ATENCIÓN!#SHOA ha establecido Estado de Precaución para el territorio antártico.

En atención a lo anterior, #SENAPRED solicita abandonar zona de playa en #TerritorioAntártico.

Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED… pic.twitter.com/aZt8OcLXQt — SENAPRED (@Senapred) October 10, 2025

Cancelación de alerta de tsunami

En primera instancia, Senapred declaró alerta roja para la comuna de Cabo de Hornos (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena) por posible tsunami.

Más tarde, y "de acuerdo a información recopilada por estaciones del nivel del mar, evolución de la propagación de la onda de tsunami y de campo de modelamiento", el SHOA canceló el estado de amenaza de tsunami para todas las costas del país.

Presidente Boric: "Estamos alerta"

El Presidente Gabriel Boric reaccionó al sismo en su cuenta de X y señaló que desde el Gobierno "estamos alertas y al cuidado de nuestra gente en la Antártica".