"Por Dios que estuvo rico": Diputada Arriagada dio particular entrevista post temblor

Un potente sismo de 5,6 Richter sacudió la zona central del país a eso de las 14:38 de esta tarde.

Luego de que terminara, la diputada Gloria Naveillan Arriagada fue entrevistada por un equipo de CHV sobre sus impresiones tras el movimiento telúrico, pero la respuesta no fue muy común.

Contó que estaba almorzando en el piso uno del lugar, ubicado en Valparaíso, cuando comenzó a temblar.

"Yo sé que mucha gente va a decir 'está loca', pero como todos me dicen que estoy loca, me da lo mismo. Me encantan los temblores (...) Encuentro que es como una sensación de adrenalina", reflexionó.

Comparó el momento con los viajes en avión: "No puedes hacer nada. Como dicen los gringos: relax and enjoy".

"Por Dios que estuvo rico", remató y le dijo al periodista que había que vivir estas situaciones "con calma".

Revisa el momento: