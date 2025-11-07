Síguenos:
Tópicos: País | Sismos | Simulacros

Comunas costeras del Biobío y Ñuble hicieron simulacro de terremoto

Publicado:
Periodista Radio: Cristofer Espinoza
Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un simulacro de terremoto se hizo esta jornada en las comunas del borde costero de las regiones de Biobío y Ñuble.

El ejercicio se realizó a las 11:00 horas de esta jornada y buscó movilizar a la mayor cantidad de las 550 mil personas que viven en la zona. 

El hecho -que motivó el corte de calles y causó tacos en los sectores involucrados- simuló las condiciones de un sismo de grado 8,8, como el ocurrido el 27 de febrero de 2010. 

