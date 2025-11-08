Alerta por vientos tornádicos: DMC extendió aviso de tormentas a toda La Araucanía

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) extendió un aviso de tormentas eléctricas que afectará a la totalidad de la Región de La Araucanía a partir de hoy, sábado, hasta la noche del lunes 10 de noviembre.

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Ian Gorayeb, confirmó la actualización de la Alerta Temprana Preventiva ante el nuevo pronóstico -que inicialmente solo abarcaba la zona precordillerana y cordillerana- y reiteró el llamado a la precaución, ya que el evento no solo incluye tormentas eléctricas, sino también la "posibilidad de nubes de desarrollo convectivo con vientos tornádicos".