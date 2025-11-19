Síguenos:
Tópicos: País | Tiempo

"Anticiclón muy potente" disparará el calor este fin de semana en la zona central

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A raíz del fenómeno, hay un aviso por altas temperaturas en el Maule y el Biobío.

 ATON (referencial)

En la antesala del disparo, "habrá un piquero de descenso (del calor) y va a haber algo de nubosidad del sector poniente (de Santiago)", dijo Meteorología.
En portada

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga señaló en Cooperativa que hay "un anticiclón muy potente afectando a gran parte del país", lo que causará un "disparo" en la temperatura a partir de este viernes en la zona central.

"Para mañana (jueves) habrá un piquero de descenso (del calor) y va a haber algo de nubosidad del sector poniente (de Santiago), así que eso aminora un poco la temperatura", dijo el meteorólogo en El Diario de Cooperativa.

Sin embargo, "nuevamente el viernes se nos empieza a disparar la temperatura a 30 grados, y es muy probable que el sábado también tengamos altas temperaturas. Está un anticiclón muy potente afectando gran parte del país, así que por eso hay un aviso de calor" para esos días desde el Maule hasta el Biobío, añadió Zúñiga.

Respecto a posibles precipitaciones, "están, más que nada, confinadas para esta jornada, prácticamente en el sur de Chile. Estamos hablando de (la Región de) Aysén, el sector sur de la Región de Los Lagos y algo de inestabilidad que deja algunos chubascos en Punta Arenas", indicó.

