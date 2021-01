11:12 - | Alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI): "Tratamos de sacar el máximo de personas a albergues, desgraciadamente no todo el mundo quiere irse a albergues porque lógicamente quieren cuidar sus cosas"

Llueve torrencialmente en el litoral de los poetas. Desde las 6.00 no para la caída de agua %uD83D%uDCA6 #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/vCurpYSCxt

09:30 - | #CooperativaEnCasa Director de Onemi, Ricardo Toro: "No tenemos antecedentes de fallecidos, desaparecidos o de personas heridas producto de este sistema frontal"

09:27 - | #CooperativaEnCasa Superintendencia: "En este momento no podemos decir con certeza si va a haber un corte de agua o no; depende del nivel de turbiedad de los ríos. Esperamos que no"