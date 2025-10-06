Síguenos:
Tópicos: País | Tiempo

Habilitan tránsito para vehículos livianos en Ruta 7 Sur tras masivo rodado

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Este lunes fue reabierto el tránsito para vehículos livianos en un tramo clave de la Ruta 7 Sur, luego de que un sistema frontal provocara masivos rodados que mantenían incomunicada la zona. El despliegue de equipos viales permitió despejar la Carretera Austral y habilitar el paso.

La apertura fue confirmada en terreno por la Seremi de Obras Públicas, Paloma Jara, quien detalló los trabajos realizados para restablecer la conectividad. Según explicó la autoridad, la solución permite volver a unir importantes localidades de la región.

"Hemos abierto el paso en el corte denominado Taiwanca, que está en el kilómetro 785 de nuestra Ruta 7. Estamos muy orgullosos de poder haber podido habilitar un terraplén que permite que logremos nuevamente conectividad entre Coyhaique, Río Tranquilo y también, por supuesto, incluyendo Cochrane", señaló la Seremi Jara.

