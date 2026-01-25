Intensas y repentinas lluvias en la RM dejan 21 personas aisladas y 19 mil clientes sin luz

Las repentinas lluvias y tormentas que se registran en pleno verano en la Región Metropolitana causan estragos inesperados, como el aislamiento de 21 personas en la comuna de San José de Maipo y cortes de luz que afectan a 16 mil residentes de la capital.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, en el sector de Baños Azules de la mencionada comuna -cerca del Cajón del Maipo-, se registró un deslizamiento de tierra que aisló a una veintena de personas en el estero Las Vacas.

Se estima que los afectados subieron al mencionado estero antes de llover, hasta que el fenómeno llegó repentinamente y originó el aislamiento.

Asimismo, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta ahora 19 mil clientes no tienen luz producto de los anegamientos, siendo La Florida y Ñuñoa las comunas más afectadas.

Otra de las emergencias también relacionadas con las lluvias repentinas fue un amago de incendio que afectó dependencias del Mall Plaza Los Dominicos, donde un cortocircuito hizo que Bomberos se desplegaran hasta el sector y controlen rápidamente la situación.

En el marco del fenómeno climatológico, Senapred actualizó la alerta temprana preventiva decretada para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.