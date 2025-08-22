Meteorología prevé mínimas de -3 grados en Santiago Centro y -9 en San José de Maipo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este viernes en Cooperativa que el paso del sistema frontal traerá heladas de hasta -3°C en Santiago durante este fin de semana.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Andrés Moncada indicó que la Región Metropolitana se encuentra "en la última parte de este sistema frontal, así es que quedan las últimas gotitas por caer en Santiago".

En ese sentido, el experto anunció una fuerte baja de la temperatura en la capital: "La masa de aire frío ya está ingresando con todo en este momento. Así es que, a partir del día de mañana, y con los cielos despejados, vamos a tener una mayor pérdida de calor durante la noche", advirtió.

Moncada explicó que las nubes "siempre abrigan un poquito la superficie terrestre, pero durante esta madrugada se despejará completamente y eso permite que haya una mayor pérdida de calor nocturna, y a eso hay que sumarle la masa de aire frío".

"El termómetro podría llegar hasta los -3°C en el centro de Santiago y hasta -9°C en San José de Maipo; -8°C en Los Andes y Machalí en torno a los -7°C, así que el sector precordillerano entre Valparaíso y O'Higgins (también estará) muy frío esta madrugada", detalló.

"En una de esas podemos batir un récord", aseguró el experto, cuya mínima máxima en Santiago se registró en 2007, cuando los termómetros llegaron a los -3,4°C.