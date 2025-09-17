Síguenos:
Tópicos: País | Tiempo

Nevadas afectarán el Paso de Los Libertadores al cierre de las Fiestas Patrias

Autor: Cooperativa.cl
Según Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, en conversación con Radio Cooperativa, el Paso de Los Libertadores registrará nevadas intensas durante el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Se recomienda a quienes viajen por tierra tomar precauciones y prever posibles demoras en el tránsito fronterizo.

Entre jueves y viernes se espera tiempo estable, sin precipitaciones significativas, pero el fin de semana las nevazones podrían provocar cierres temporales del paso y complicaciones para quienes regresen desde Argentina

