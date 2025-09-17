Nevadas afectarán el Paso de Los Libertadores al cierre de las Fiestas Patrias

Según Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, en conversación con Radio Cooperativa, el Paso de Los Libertadores registrará nevadas intensas durante el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Se recomienda a quienes viajen por tierra tomar precauciones y prever posibles demoras en el tránsito fronterizo.

Entre jueves y viernes se espera tiempo estable, sin precipitaciones significativas, pero el fin de semana las nevazones podrían provocar cierres temporales del paso y complicaciones para quienes regresen desde Argentina.