País | Tiempo

Ola de calor: Presidente Boric llamó a tomar "todas las medidas para evitar incendios"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario recordó que este domingo habrá "olas muy duras" de temperatura en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble.

Ola de calor: Presidente Boric llamó a tomar
 ATON (archivo)

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por por altas temperaturas para las regiones entre la Metropolitana y La Araucanía.

 
El Presidente Gabriel Boric llamó a la población a tomar "todas las medidas de precaución para evitar incendios", dado el calor pronosticado en estos días, sobre todo en la zona centro sur.

"Entre hoy (sábado) y mañana (domingo) tenemos olas de calor muy duras en el centro sur del país, llegando mañana hasta casi los 40 grados en (las regiones de) O'Higgins, Maule y Ñuble", posteó el Mandatario en su cuenta de X.

"Por favor tomemos todas las medidas de precaución para evitar incendios", agregó.

El anuncio del Presidente va en concordancia con el aviso por altas temperaturas emitida esta jornada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para seis regiones del país.

Las regiones comprendidas son Metropolitana (zona de cordillera de la Costa, valle y precordillera), O'Higgins (cordillera Costa, valle y precordillera), Maule (litoral, valle y precordillera), Ñuble (litoral, cordillera Costa, valle y precordillera), Biobío (cordillera Costa, Valle y precordillera) y La Araucanía (cordillera Costa, valle y precordillera).

El aviso regirá hasta la tarde del martes 25 de noviembre. 

