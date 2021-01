16:22 - | "No sería antes de las 11 de la noche", dicen las autoridades ante un posible corte del suministro de agua debido a los problemas con las reservas #CooperativaEnCasa

15:34 - | Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por evacuación de Quebrada de Macul: Esto no se trata de un desalojo, esto fue para salvar vidas #CooperativaEnCasa

14:37 - | Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter: Lamentablemente lo de la Toma Dignidad, el 80% viene de Peñalolén donde no se les dio una solución habitacional y llegaron a este lugar donde no se puede habitar, por el riesgo de aluvión

14:22 - | Alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN): "Se necesita agua, ropa de cama y de vestir", sin embargo enfatizó en que de momento no han definido un lugar de acopio para evitar vehículos en el lugar

13:50 - | El general de Carabineros, Jean Camus, advirtió que aún hay gente que intenta llegar hasta el Cajón del Maipo, y pidió que no concurran hasta el lugar porque necesitan mantener despejado el sector

Ahora SALIÓ el sol %uD83C%uDF1E en el litoral de los poetas, pero la gente no %uD83D%uDC4E puede SALIR por la #cuarentena %uD83D%uDE37 #cooperativaencasa pic.twitter.com/dZkYbga6HX

11:12 - | Alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI): "Tratamos de sacar el máximo de personas a albergues, desgraciadamente no todo el mundo quiere irse a albergues porque lógicamente quieren cuidar sus cosas"

Llueve torrencialmente en el litoral de los poetas. Desde las 6.00 no para la caída de agua %uD83D%uDCA6 #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/vCurpYSCxt

09:30 - | #CooperativaEnCasa Director de Onemi, Ricardo Toro: "No tenemos antecedentes de fallecidos, desaparecidos o de personas heridas producto de este sistema frontal"

09:27 - | #CooperativaEnCasa Superintendencia: "En este momento no podemos decir con certeza si va a haber un corte de agua o no; depende del nivel de turbiedad de los ríos. Esperamos que no"